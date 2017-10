Champions League - Chelsea vs Roma, le scelte di Di Francesco. I convocati - Roma Twitter

Un pari con l'Atletico, una vittoria sofferta con il Qarabag. Questo l'attuale bottino della Roma, attesa domani al primo esame con il Chelsea di Antonio Conte, in difficoltà in Premier, ma lanciatissimo in Europa. L'infortunio di Manolas costringe Di Francesco a mutare l'assetto difensivo, quantomeno in termini di uomini. Probabile, al centro, la coppia Fazio - Juan Jesus. In mediana, importante il recupero di Strootman - l'olandese rileva Pellegrini a Stamford Bridge - davanti a disposizione El Shaarawy. Fuori causa, invece, Schick, al momento oggetto misterioso.

Questi i convocati

Portieri - Alisson, Skorupski.

Difensori - Juan Jesus, Kolarov, Hector Moreno, Fazio, Bruno Peres, Karsdorp.

Centrocampisti - Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Florenzi, Gerson.

Attaccanti - Perotti, Dzeko, Under, El Shaarawy.