Champions League, le formazioni ufficiali di Chelsea - Roma: Di Francesco senza De Rossi e Florenzi

Champions League, le formazioni ufficiali di Chelsea - Roma

Stamford Bridge apre le porte alla Roma di Eusebio Di Francesco. Il Chelsea di Antonio Conte primo del girone ospita i giallorossi reduci dalla vittoria di Baku contro il Qarabag, la quale per il momento le ha consegnato il secondo posto in classifica nel raggruppamento. Capitolini che chiedono qualche punto fondamentale in ottica qualificazione ad Antonio Conte, consci tuttavia dell'oggettiva difficoltà della contesa. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali. Andiamo a scoprirle.

Saluti tra ex compagni: Dzeko e Rudiger sul prato di Stamford Bridge - Foto Chelsea Twitter

Qualche cambio nell'undici di Antonio Conte, che sceglie Christensen accanto a Cahill e David Luiz in difesa davanti a Courtois. Azpilicueta e Zappacosta i terzini a tutto campo, con Bakayoko e Fabregas al centro. Alonso ed Hazard accanto a Morata di punta.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Christensen, Cahill, David Luiz; Azpilicueta, Bakayoko, Fabregas, Zappacosta; Alonso, Morata, Hazard. All. Conte

Due novità nell'undici dei giallorossi, con De Rossi e Florenzi che non recuperano e verranno sostituiti da Gonalons e Gerson. Il brasiliano agirà nel tridente d'attacco con Dzeko e Perotti, mentre il regista francese ex Lione verrà accompagnato da Nainggolan e Strootman. Difesa con Fazio al posto di Manolas.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Gerson, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco