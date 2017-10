Roma, Di Francesco ruota i suoi effettivi

Un ruolo primario all'interno della massima serie, una possibile variabile nella corrente Champions League. Sotto i riflettori la Roma di Di Francesco, ancor più dopo il pari londinese col Chelsea e la vittoria di misura a Torino. Fondamentale ora dare seguito al periodo positivo, il doppio incontro casalingo con Crotone e Bologna può pilotare ancor più in alto la squadra della capitale, prima del confronto interno con la formazione di Conte per la quarta giornata europea.

Difficile stilare un possibile undici per il turno infrasettimanale. Tanti gli interrogativi tuttora in essere. Il tecnico deve giocare a più tavoli, considerare la condizione di alcuni giocatori, dare un'occasione ad altri, senza alterare l'equilibrio d'insieme. Edin Dzeko è il terminale ultimo della manovra giallorossa, svolge un compito importante anche in fase di uscita ed è un costante appoggio per i compagni, una sorta di regista d'attacco. L'impegno, sulla carta agevole, consente qualche valutazione, Defrel si candida a sostituire il bosniaco. Sull'out di sinistra è previsto il ritorno di Perotti in luogo di El Shaarawy, mentre a destra sono valide due opzioni. In corsa, Under, in campo nel secondo tempo col Torino, e Florenzi, nuovamente nelle vesti di laterale alto.

A centrocampo, si contendono una maglia Strootman e Nainggolan - provato nel recente turno in una posizione più avanzata. Gonalons prende da De Rossi le redini della squadra. Di Francesco risparmia l'uscita infrasettimanale al suo uomo simbolo, probabilmente in campo con Bologna e Chelsea. Pellegrini è la mezzala sinistra.

Nel settore di difesa, ancora fuori causa Emerson e Manolas. L'assenza del terzino non preoccupa, stante la straordinaria condizione di Kolarov. Di altro tenore quella del centrale, ammorbidita però dall'ottimo impatto di Moreno. Quest'ultimo deve respingere l'assalto di Fazio. Juan Jesus completa il pacchetto centrale, a destra Bruno Peres. Può essere l'ultima chance, Karsdorp scalpita.