Roma - Crotone: ecco le formazioni ufficiali

Source photo: profilo Twitter AS Roma

Di scena all'Olimpico, non può fallire la Roma, che contro il Crotone cercherà di vincere ancora per inserirsi ufficialmente tra le big di questa stagione di Serie A. Puntando decisamente sul 4-3-3, Di Francesco sceglie di far riposare qualche titolare, puntando tutta sulla voglia di rivalsa delle seconde linee.

Davanti al confermatissimo Alisson, difesa a quattro composta dal rientrante Karsdorp, Hector Moreno, Fazio e Kolarov. Nella zona centrale del campo, chiavi del gioco affidate a Gonalons, con Radja Nainggolan ed il giovanissimo Gerson a sostegno, in qualità di centrocampisti centrali. Poche sorprese nel ruolo di prima punta, con Edin Dzeko pronto a segnare ancora. Ai suoi lati, Diego Perotti e Cengiz Under.

Consueto 4-4-2, invece, per il Crotone, obbligato a fare punti dopo il bruttissimo stop subito in casa della Sampdoria, un 5-0 che ha notevolmente abbassato l'autostima dei calabresi. Davanti a Cordaz, Davide Nicola sceglie Simic e Ceccherini, con Sampirisi e Pavlovic ai loro lati. In attacco, confermati Budimir e Nalini, sostenuti in fase di manovra offensiva da Stoian. Nella zona centrale del campo, infine, Mandragora e Rohden, con Crociata a destra.

Roma (4-3-3): Alisson; Karsdorp, Moreno, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Gerson; Under, Dzeko, Perotti.

Crotone (4-4-2): Cordaz, Sampirisi, Ceccherini, Simic, Pavlovic; Barberis, Mandragora, Rohden, Crociata; Budimir, Nalini.