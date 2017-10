Di Francesco: "Potevamo fare meglio in zona gol"

twitter Roma

Altro successo di misura per la Roma di Di Francesco che batte il Crotone grazie al rigore di Perotti. Non sono però mancate le occasioni per arrotondare ancora di più il punteggio finale ed è forse questo uno dei rimpianti dell'allenatore giallorosso, comunque soddisfatto per un'altra vittoria che mantiene i giallorossi a contatto con le prime, in attesa di recuperare la gara contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Queste le sensazioni di Di Francesco a Premium Sport: "Abbiamo vinto ma potevamo fare meglio in fase offensiva, abbiamo preso sfortunatamente altri due pali ma dovevamo essere più determinati sotto porta, ma alla fine sono arrivati tre punti importanti per proseguire la rincorsa su quelle davanti. Troppi cambi? Calcolando che abbiamo tante partite in pochi giorni, ritengo che cambiare sia ovvio, si cambia anche a seconda della condizione dei giocatori, Karsdorp non giocava da cinque mesi e gli ho messo vicino chi aveva un po' di continuità. Le partite vanno vinte anche soffrendo, siamo la miglior difesa del campionato e sono dati importanti che servono per diventare grandi, dobbiamo essere più cinici.

Pochi gol dai centrocampisti? Devo dire che Radja ha avuto diverse occasioni, anche con l'Inter stesso poteva segnare. Volevo che le due mezzale accompagnassero maggiormente l'azione, dovevamo essere più incisivi. Meglio così, i gol dei centrocampisti arriveranno quando serviranno in match importanti. Ünder centrale? Non è che possiamo inventarci più di tanto, Defrel e Schick sono le alternative a Dzeko. Schick non è ancora in condizione, vedremo se col Bologna lo utilizzerò a partita in corso. L'atteggiamento e il modo di preparare le gare è importante, ho già detto ai miei giocatori che le partite non si vincono con il budget ma con la mentalità, anche quando ero al Sassuolo mettevano in difficoltà le grandi, comunque dobbiamo fare di più