Roma - conclusa l'Assemblea degli Azionisti: il resoconto

Source photo: profilo Twitter AS Roma

Si è conclusa poche ore fa circa due ore fa l'Assemblea degli Azionisti della Roma. Durante l'incontro, sono stati toccati numerosi punti, tra cui l'approvazione del bilancio e di nuovi membri del CDA. A inizio incontro gli azionisti, tramite l'intervento di Franco Angeletti, hanno preteso risposte su moltissime questioni inerenti la società capitolina: "Il presidente non si è degnato di presenziare all’assemblea degli azionisti. Viene presentata lettera agli azionisti con relazione dettagliata, ma il bilancio si chiude in rosso. Le perdite si portano a nuovo, l’indebitamento finanziario è superiore alla fatturazione. I ricavi da gare? Quali sono state le considerazioni che hanno determinato questo? "

Ecco, invece, le parole di risposta dell'ad Gandini a inizio incontro: "L’aumento del capitale dovrà eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre del 2018. Le modalità di pagamento potranno essere emesse in più parti per raggiungere la quota totale di 120 milioni di euro. Qualora verrà confermato questo aumento di capitale, sarà messo sotto il controllo di una analisi economica. L’ammontare complessivo del massimo azionista della società sarà di 90 milioni di euro".

In merito ai ricavi, l'amministratore delegato ha così risposto: "Il calcio è un business che prevede un rapporto automatico tra fatturato e risultati sportivi. Quello su cui la società ha intenzione di lavorare è l’aumento di ricavi, abbiamo chiuso un bilancio con il record storico, quest’anno sono inferiori per la partecipazione alla Champions League. È comunque un risultato eccellente che ci fa essere ottimisti sul futuro. La società si pone l’obiettivo del pareggio di bilancio, continuando l’aumento dei ricavi perché l’aumento dei costi confina con l’aumento della competitività".

Particolarmente singolare, infine, la risposta alla richiesta di un tifoso, che avrebbe chiesto la restituzione del costo del biglietto a causa della chiusura della curva: "Questa scelta porterà ulteriori sanzioni per la società che l’ha operata, abbiamo deciso di non difenderci verso la richiesta del tifoso, se dovessero arrivare altre cause ci difenderemo con ragionevole possibilità di vincere. I prezzi per accedere all’Olimpico sono in linea con i nostri concorrenti italiani e stranieri, siamo competitivi con il rateo dell’abbonamento, anzi, siamo anche inferiori ai concorrenti. Noi crediamo nella fidelizzazione del tifoso, per quanto riguarda il costo per singola partita facciamo molte promozioni studiate ad hoc che portano a poter accedere a prezzi preferenziali. Una su tutte è il settore famiglie".

[fonte: forzaroma.info]