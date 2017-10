Roma: massimo risultato col minimo sforzo

esultanza roma dopo il gol

Vincere è l'unica cosa che conta dice Giampiero Boniperti e per la Roma il successo era il solo imperativo contro il Crotone. I tifosi giallorossi magari si aspettavano una vittoria netta contro i pitagorici e invece hanno dovuto soffrire fino all'ultimo per la mancata capacità dei loro beniamini di chiudere l'incontro. E così la Roma ottiene tre pesanti dubbi grazie al rigore conquistato da Kolarov e trasformato da Perotti al 10'. Due legni colpiti e diverse occasioni create ma non concretizzate dai giallorossi che in un paio di circostanze hanno anche rischiato di subire il gol del clamoroso e ingiusto pareggio del Crotone che forse nemmeno si aspettava di resistere alle sfuriate offensive giallorosse.

Uomo di copertina è senz'altro Perotti per la rete decisiva su calcio di rigore, ma ancora una volta bisogna sottolineare la prova grandiosa di Aleksandar Kolarov, autentico trascinatore della Roma in questa prima parte di stagione. L'ex Manchester City conquista il rigore dopo una delle tante cavalcate sulla fascia sinistra, colpisce un palo su punizione e mostra uno stato di forma psico-fisico pazzesco. Insomma un vero affare per la Roma che lo ha pagato pochi milioni e che adesso sta apprezzando le prestazioni del serbo che sta vivendo una seconda giovinezza.

Risposte positive sono arrivate anche da chi gioca meno come Gerson e Under. L'unica nota stonata è l'infortunio di Karsdorp che ha rimediato la lesione del crociato sinistro e che ne avrà per almeno 5 mesi. Rientra dall'infortunio Defrel entrato al 64' e che ha sfiorato il gol in una circostanza. Ancora pazienza invece per vedere in campo Schick che potrebbe entrare a partita in corso con il Bologna.

Altro match importante per la Roma quello contro i felsinei, con l'obiettivo di ottenere il terzo successo di fila e avvicinarsi alle prime quattro in classifica che viaggiano a spron battuto. Probabile un nuovo turnover per Di Francesco in vista anche del fondamentale match di Champions League con il Chelsea. Dovrebbero rivedersi dal 1' Bruno Peres, Juan Jesus, Strootman, De Rossi e Florenzi, possibile turno di riposo per Nainggolan mentre in attacco insostituibile Dzeko che vuole tornare al gol dopo essere rimasto a secco contro il Crotone.