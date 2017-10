Roma, occasione Defrel dal primo minuto contro il Bologna. Tra fiducia e concorrenza

twitter Roma

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Bologna, Eusebio Di Francesco si è soffermato a lungo su Gregoire Defrel, acquisto estivo fortemente voluto dall'ex allenatore del Sassuolo. Proprio in maglia neroverde Defrel si è evoluto in centravanti, ruolo che però alla roma è occupato con ottimi risultati da Edin Dzeko. Per giocare, quindi, ecco la necessità di traslocare a destra, ruolo antico, ma dalla concorrenza notevole in maglia giallorossa.

Queste le parole di Di Francesco su Defrel: "Non so se giocherà da centravanti o alto a destra, ma sicuramente Defrel sarà della partita. Gregoire ha bisogno di fiducia, di trovare la via del gol, è un attaccante e noi abbiamo bisogno di tutti quanti. Si è sacrificato o tantissimo per la squadra e lo continuerà a fare: mi auguro che questa sua predisposizione a mettersi a disposizione di compagni e mister sia ripagata. Ha bisogno di fiducia, di essere supportato e di trovare il gol". La certezza quindi è che il francese sarà della partita contro il Bologna di Roberto Donadoni dal primo minuto. Interessante sarà anche capire la posizione in cui Di Francesco sceglierà di schierarlo: centravanti al posto di Dzeko, o esterno destro, con il bosniaco ancora una volta al centro del tridente della Roma?

Un dilemma che Di Francesco potrebbe portare con sè fino a poche ore prima dell'inizio della partita, ma la sensazione è che in ogni caso l'occasione per Defrel sia di quelle da cercare di sfruttare nel migliore dei modi. In entrambi i ruoli in cui potrebbe essere schierato, infatti, la concorrenza non manca e al netto dei tanti impegni che la Roma dovrà affrontare nelle prossime settimane, gli spazi rischiano di ridursi. Come centravanti Dzeko sembra intoccabile, a meno di esigenze di turn over, mentre per il ruolo di esterno destro d'attacco, come spiegato sempre da Di Francesco in conferenza stampa, il prescelto nel corso dell'estate è stato Schick. L'ex Sampdoria non è ancora al meglio della propria condizione fisica per colpa di una serie di infortuni e contrattempi, ma quando sarà di nuovo al 100%, Di Francesco potrebbe scegliere di puntare su di lui come prima scelta. E ancora una volta, ad andarci di mezzo, potrebbe essere proprio Defrel.