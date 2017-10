La Roma cerca il bis contro il Bologna

La Roma cerca un'altra vittoria per scacciare la sfortuna e prepararsi al Chelsea - Roma Twitter

Malgrado la sfortuna (recente la notizia di Karsdorp), non si può certo dire che sia un periodo brutto per la Roma: le vittorie di misura contro Torino e Crotone hanno evidenziato una squadra cinica, capace di serrare la difesa grazie ad un grande Kolarov e all'occorrenza pungere anche sulle palle inattive. Un'ulteriore iniezione di fiducia è arrivata dal fatto che la Roma si è scoperta finalmente una squadra dalla panchina lunga, con un Jesus divenuto affidabile e un Gerson in crescita piuttosto che con un Under sempre promettente o un Defrel pronto al sacrificio per la squadra.

A sbarrare la strada alla compagine di Di Francesco ci sarà il Bologna di Donadoni: malgrado le due sconfitte consecutive, i rossoblu hanno iniziato in maniera incoraggiante la stagione e si trovano già a quattordici punti in classifica; sono stati anche in grado di fermare sul pari l'Inter di Spalletti.

I precedenti sembrano condannare il Bologna: le due squadre si sono scontrate 138 volte in Serie A e gli emiliani hanno vinto 48 volte come i giallorossi; tuttavia solo 18 di queste vittorie sono arrivate all'Olimpico dove invece la Roma ha totalizzato 28 dei suoi successi. A peggiorare il lato statistico per il Bologna è il fatto che il suo miglior marcatore contro la Roma, Rodrigo Palacio, sarà assente per infortunio.

Di Francesco dovrebbe continuare il turnover iniziato nelle precedenti partite, perciò anche alla luce degli infortuni la formazione sarà particolarmente rimaneggiata. In difesa davanti ad Alisson dovrebbe scendere in campo Bruno Peres (favorito su Florenzi) con Fazio e Jesus centrali e il pretoriano Kolarov a sinistra; a centrocampo dovrebbe toccare a Nainggolan riposare, con Strootman e Pellegrini pronti ad affiancare De Rossi. In attacco, Dzeko dovrebbe far posto a Defrel che ai suoi lati avrà El Shaarawy e Florenzi, con Perotti in panchina.

L'infermeria inizia però a svuotarsi in casa giallorossa: malgrado l'ingresso di Karsdorp in lista infortunati, migliorano le condizioni di Manolas che dovrebbe rientrare con il Chelsea; buone notizie anche sul fronte Schick che sembra essere pronto e potrebbe disputare qualche minuto contro il Bolgona. La notizia più rilevante però arriva da Emerson Palmieri che è rientrato in gruppo dopo la rottura del crociato rimediata lo scorso campionato.