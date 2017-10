Google Plus

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma - Bologna

A caccia dell'ottava vittoria stagionale, della terza consecutiva. La Roma di Eusebio Di Francesco approccia all'anticipo contro il Bologna con l'intento di non arrestare la marcia e presentarsi nel miglior modo possibile alla sfida contro il Chelsea. Al cospetto dei giallorossi i felsinei di Donadoni, che dopo un ottimo avvio di campionato si sono fermati negli ultimi due turni prima a Bergamo poi in casa contro la Lazio. Ospiti a caccia di riscatto, ma la Roma non può permettersi di perdere ulteriore terreno. Ad un'ora dal fischio d'inizio i due allenatori hanno ufficializzato le scelte di formazione. Andiamo a scoprirle.

C'è Dzeko al centro dell'attacco della Roma, ma c'è anche Defrel che torna titolare nel tridente con El Shaarawy. Pellegrini e Strootman gli alfieri di mediana accanto a De Rossi; Bruno Peres e Florenzi ai lati di Fazio e Juan Jesus davanti ad Alisson.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Jesus, Peres; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy. All: Di Francesco.

C'è Petkovic al centro dell'attacco degli ospiti, con Verdi e Di Francesco ai lati dell'ex Trapani. Poli e Nagy interni di centrocampo con Pulgar a fare da regista e incontrista, Krafth e Masina i terzini ai lati di Gonzalez ed Helander. In porta Da Costa al posto dell'infortunato Mirante.

Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Nagy; Verdi, Petkovic, F. Di Francesco. All: Donadoni.