Sampdoria, all'orizzonte la sfida alla Lazio

Proseguono gli allenamenti al 'Mugnaini' per la Sampdoria sotto l'occhio vigile del tecnico Marco Giampaolo in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta di Roma, in casa della lanciatissima Lazio. Tra ieri ed oggi, sono giunte dall'infermeria buone notizie: Edgar Barreto è rientrato in gruppo al pari di Ante Budimir, con quest'ultimo che ha smaltito la lussazione alla spalla patita nel secondo tempo della gara dell'Olimpico di Torino. Ancora terapie, invece, per l'uomo del momento, il boemo Patrik Schick. Primi test sul campo per Emiliano Viviano, il quale si avvicina a grandi passi verso il rientro. Lavoro specifico per gli infortunati di lungo corso: Muriel, Sala e Palombo hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero, e restano in forte dubbio per la gara della Capitale.

Ospite del Trofeo Ravano, il centrocampista serbo ex Benfica, Filip Djuricic, si è concesso ai numerosi cronisti presenti. Il serbo ha commentato innanzitutto la bella manifestazione: "Mi piace molto. E' una kermesse molto grande per i bambini. E' davvero coinvolgente, mi complimento con gli organizzatori". C'è stato però anche spazio per riferire le sue impressioni sulla sua prima stagione in Italia, in casacca blucerchiata: "Il primo anno è stato un po' difficile, ma io lavoro sempre e penso al prossimo giorno. Voglio giocare di più, ma in questa stagione la squadra è forte. Il prossimo anno andrà bene, spero di trovare più spazio". Infine il centrocampista ha espresso parole di elogio per il mister: "Giampaolo per me è il numero uno come allenatore. Lavorare con lui è un piacere. Cura i dettagli, è molto preaparato, sto apprendendo tante cose dalle sue infinite conoscenze".

Infine, sul sito ufficiale della società doriana è stato pubblicato il seguente comunicato stampa, riguardante date e sede del prossimo ritiro precampionato. Recita così: "L’U.C. Sampdoria comunica che il ritiro estivo 2017/2018 si svolgerà da martedì 11 a sabato 29 luglio nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Valle Camonica, presso il centro sportivo di Temù (Brescia). Grazie alla partnership tra la società e Adamello Ski, la sede che ospiterà la preparazione pre-campionato dei blucerchiati è pronta – per il terzo anno consecutivo – ad accogliere i tifosi proponendo giorni di sport, turismo e relax. Nello stesso periodo sarà inoltre attivo per i più piccoli lo Special Camp Ponte di Legno: un’esperienza unica, in programma dal 16 al 22 luglio, da condividere con la prima squadra. Prossimamente sarà annunciato il calendario delle amichevoli, degli eventi e di tutte le attività che precederanno l’inizio ufficiale della prossima stagione sportiva".