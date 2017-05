Sampdoria: Giampaolo pensa a Budimir, poche sorprese per la trasferta contro la Lazio

Source photo: calciomercato.com

Una sfida delicata, difficile ma tutto sommato inutile ai fini della classifica. Con questo binomio indissolubile, continua la rifinitura della Sampdoria in vista della trasferta contro la Lazio, squadra in forma e proiettata verso l'Europa League. Per cercare di concludere al meglio la stagione, comunque, i ragazzi di Giampaolo venderanno cara la pelle, con l'ex tecnico dell'Empoli stuzzicato da qualche cambio rispetto all'undici considerato titolare. La gara in terra laziale, inoltre, metterà la Sampdoria davanti i propri limiti, con il collettivo di Genova obbligato a fare bene per confermare quanto di buono fatto per buona parte di stagione.

Partendo dall'attacco, al fianco di Quagliarella potrebbe essere lanciato dal 1' Budimir, attaccante ex Crotone che ha fatto vedere belle cose nella scorsa stagione di Lega B, non confermandosi però nel massimo campionato italiano. Date le non perfette condizioni del croato, comunque, Giampaolo tiene pronto Schick, reduce anch'egli da un problema alla spalla. Negli altri ruoli, altro ballottaggio in porta, con Puggioni pronto a sostituire Viviano, dolorante ad un ginocchio. Davanti a lui, escludendo il consueto "stallo alla messicana" tra Regini, Dodo' e Pavlovic, poche sorprese begli altri ruoli, con Bereszynski affiancato dai confermati Silvestre e Skriniar.

Nella zona centrale del campo, nessun problema per Lucas Torreira, affiancato da Barreto e Praet, anche se non è da escludere la presenza di Linetty, desideroso di stupire ancora Marco Giampaolo. In avanti, come detto, potrebbe esserci la sorpresa del croato. Prototipo dell'attaccante forte fisicamente e dedito al sacrifico, Budimir non ha mai brillato come bomber di razza, mettendosi in luce però come classico attaccante di sfondamento pronto anche alla gioia personale se imbeccato nel modo giusto. Contro la Lazio, dunque, il croato potrà e dovrà sorprendere, giocandosi le ultime carte per convincere la Samp a scommettere ancora su di lui.

Ecco la probabile formazione della Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Quagliarella, Budimir.