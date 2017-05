Sampdoria, operazione riuscita per Viviano

Ieri sera il ricovero a Villa Stuart a Roma, oggi l'artroscopia diagnostica che ha evidenziato una sofferenza meniscale al ginocchio sinistro, causata dalla lassità del legamento crociato anteriore. Emiliano Viviano, questo pomeriggio, è stato operato al ginocchio sinistro dall’équipe del professor Pierpaolo Mariani – alla presenza del dottor Guido Damiani, assistente dell’ortopedico di riferimento dell’U.C. Sampdoria, il professor Claudio Mazzola – che ha provveduto alla ricostruzione del legamento stesso ed alla regolarizzazione del menisco esterno lesionato.

L'intervento, non particolarmente complesso, è durato circa un'ora, ed è perfettamente riuscito. Lo si evince anche dal comunicato del club apparso poco fa sul sito ufficiale della Sampdoria.

Emiliano Viviano, dunque, salterà le ultime due giornate di campionato, in cui la Sampdoria sarà impegnata in casa dell'Udinese, alla Dacia Arena, ed a Marassi, contro il Napoli, nell'ultimo atto della stagione 2016/2017. Spazio dunque per Christian Puggioni, il quale cercherà di sfruttare queste due gare per tentare di convincere la dirigenza blucerchiata a confermarlo anche per il prossimo campionato.