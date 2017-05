Sampdoria: i tifosi criticano Vasco Regini

Source photo: ucsampdoria.forumfree.it

Finale amaro di stagione, per la Sampdoria, reduce da una bellissimo campionato ma inevitabilmente calata nelle ultime uscite, a salvezza ampiamente raggiunta. Alcuni risultati poco convincenti, comunque, non sono andati giù ad alcuni tifosi, che hanno pensato di criticare qualche giocatore, reo di aver disputato gare al di sotto del proprio potenziale.

Tra i più criticati, Vasco Regini, che nella sfida persa contro il Napoli non ha di certo brillato, mettendosi negativamente in evidenza come uno dei peggiori in campo. Ampiamente criticato da alcuni supporters, il terzino ha raccolto comunque il sostegno dei propri compagni, su tutti, Puggioni: "Il rispetto non si guadagna dietro a un computer, ma con il lavoro, la dedizione e l’attaccamento. E tu hai tutto il nostro. Vasco, a testa alta!"

Autore di una stagione positiva, Regini ha forse subito eccessivamente ed inutilmente troppi giudizi negativi, diventando il capro espiatorio di una squadra da tempo già in vacanza, lontana parente della bella realtà plasmata da Giampaolo. Passare dal disappunto per un finale di stagione negativo alle critiche, appare francamente esagerato, considerando soprattutto l'impegno messo dal giocatore ogni volta che è sceso in campo.