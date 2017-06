Sampdoria, Falcinelli è il primo obiettivo ma la concorrenza è folta | www.corrieredellosport.it

Dopo la splendida stagione appena conclusa, culminata con la salvezza clamorosa del Crotone, Diego Falcinelli ha attirato le attenzioni di diversi club di Serie A. Le 13 reti in 34 partite che hanno trascinato i calabresi ad una permanenza nella massima serie praticamente insperata, non sono passate inosservate agli occhi di chi cerca un centravanti per il prossimo anno, a cominciare dalla Sampdoria.

Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha confermato che Patrik Schick verrà ceduto alla Juventus in estate e dunque a Marco Giampaolo servirà un rinforzo in avanti: con il solo Quagliarella sicuro di rimanere, visto il gran mercato di Muriel e la stagione deludente di Budimir, è numericamente necessario un innesto nel reparto avanzato e Falcinelli potrebbe essere il profilo giusto.

Attenzione però alla concorrenza, perché certamente sull’attaccante classe ‘91 non manca. Il Torino aveva provato già dei sondaggi in passato ed ora, indipendentemente dal futuro di Andrea Belotti, il presidente Cairo ha individuato nell’attaccante nativo di Marsciano il profilo ideale per un’alternativa valida nella rosa offensiva di Sinisa Mihajlovic.

Nelle ultime ore è spuntata tra le pretendenti anche l’Udinese: Duvan Zapata, dopo il prestito biennale, tornerà al Napoli e la dirigenza bianconera ha bisogno di un attaccante con i goal nelle gambe, visto che Stipe Perica, fresco di rinnovo, non garantisce un numero sufficiente di realizzazioni – 10 reti in 2 anni e mezzo in Friuli, seppur giocando poco.

Per ora Diego Falcinelli torna al Sassuolo, proprietario del suo cartellino, dopo aver debuttato nell’Italia di Giampiero Ventura contro San Marino; i neroverdi, forti dell’ottima stagione in Calabria, valutano il giocatore una decina di milioni di euro, non bassissimo per il mercato italiano ma più accessibile per quello estero, soprattutto inglese. Pare infatti che l’Everton abbia già avviato i primi contatti nello scorso mese e potrebbe profilarsi per lo stesso Falcinelli un’esperienza interessante in Premier League.