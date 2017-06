Sampdoria: tutto ruota intorno a Muriel, piace Ilicic

Source photo: Antonio Fraioli

Il mercato della Sampdoria ruota tutto intorno ai propri attaccanti. Dato ormai per certo l'addio di Patrick Schick, promesso sposo della Juventus, i blucerchiati cercheranno infatti di trattenere Luis Muriel, pezzo pregiato della rosa di Marco Giampaolo cedibile solo in caso di congrua offerta. Con la Lazio sempre alla finestra, nelle ultime ore il colombiano è entrato in orbita Zenit San Pietroburgo, club russo deciso a vincere cancellando la sciagurata parentesi Lucescu. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società che ha recentemente ingaggiato Mancini sarebbe pronto all'affondo, facendo leva su una disponibilità economica importante, che potrebbe ingolosire anche il colombiano.

A centrocampo, invece, piace molto Josip Ilicic, trequartista ex Palermo che andrebbe a rinforzare l'importante pacchetto tecnico già a disposizione di mister Giampaolo. Secondo le ultime indiscrezioni, Daniele Pradé avrebbe contattato lo stesso agente del calciatore, prima di avviare un dialogo con la Fiorentina, che attualmente detiene il cartellino dello sloveno. Mancino naturale, il ragazzo di Priedjior è di sicuro uno dei calciatori più tecnici di tutta la Serie A, autore però di prestazioni altalenanti sotto la gestione viola di Paulo Sousa. Con la Sampdoria, il trequartista potrebbe ritrovare serenità e prestazioni positive, contribuendo e non poco ad aiutare i blucerchiati ad alzare il proprio status.

Continua a confermarsi solido, poi, l'asse tra Roma e Genova, con Ferrero che ha incontrato Lotito, negli ultimi giorni per decidere come muoversi in Lega: "Ho parlato con il presidente della Lazio per decidere come muoversi in Lega" ha affermato ai microfoni di lalaziosiamonoi.it. Fitto, inoltre, il discorso di calciomercato: la Lazio, infatti, avrebbe messo gli occhi sul giovane Torreira, uno dei tanti nomi pensati per sostituire il partente Biglia. Poi, Lotito avrebbe chiesto informazioni su Muriel, sondato come detto anche dallo Zenit San Pietroburgo.