Sampdoria, pronta l'offerta al Sassuolo per Falcinelli: 10 milioni di euro

Diego Falcinelli, obiettivo di mercato della Sampdoria

La società ligure rompe gli indugi, ed è pronta a presentarsi alle porte del Sassuolo con un'offerta per poter tentare di acquisire le prestazioni sportive di Diego Falcinelli, attaccante di proprietà dei neroverdi, che però si è messo in luce lo scorso campionato con la maglia del Crotone. I suoi gol - 13 in 36 presenze - hanno spinto i pitagorici alla conquista di una salvezza per certi versi insperata, appena qualche settimana prima della conclusione del torneo. Ciò ha spinto la Sampdoria a puntare forte su di lui, per il dopo Schick, il quale è ormai promesso sposo alla Juventus di Massimiliano Allegri.

La Sampdoria cambierà completamente volto in attacco, e l'unica certezza, al momento, è rappresentata dal centravanti nativo di Castellammare di Stabia, Fabio Quagliarella, che resterà in blucerchiato dopo aver firmato appena qualche mese fa il rinnovo contrattuale per altre due stagioni. Come detto, il boemo Schick andrà a rimpolpare la prima linea juventina, Luis Muriel, poi, è ambìto da una miriade di squadre, e facilmente cambierà aria, anche lui, mentre c'è chi lo ha già praticamente fatto, perchè Ante Budimir, bocciato dal tecnico Marco Giampaolo, ha fatto riotrno al Crotone.

Arriverà, con ogni probabilità, il giovane polacco del Lech Poznan David Kownacki, acquistato per 4 milioni di euro, ma è chiaro che rappresenta un investimento per il futuro, in quanto il ragazzo è promettente, ma ancora acerbo per poter ricoprire il ruolo di centravanti titolare in una squadra che in Serie A punterà alla 'zona Europa'. Dunque, subirà grossi cambiamenti il parco attaccanti doriano: oltre a Kownacki, arriveranno di sicuro altre due pedine, una giovane, magari da pescare sempre all'estero, ed un'altra di maggiore esperienza, che abbia già militato nel nostro massimo campionato, a buoni livelli. Questo identikit corrisponde al nome di Diego Falcinelli, e la Sampdoria ha già pronta l'offerta da presentare al club emiliano: 10 milioni di euro. Il Sassuolo, nei prossimi giorni, valuterà il da farsi, in quanto anche un altro suo tesserato, Domenico Berardi, è finito sul mercato, inseguito dalla Roma. Il patron Squinzi potrebbe non volersi privare di entrambi, ma la vicenda resta comunque aperta, in divenire. Per Falcinelli, di certo, un'eventuale esperienza alla Sampdoria segnerebbe un altro step, migliorativo, nella sua carriera, in ascesa.