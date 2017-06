Sampdoria, Ilicic ad un passo per sostituire Bruno Fernandes | www,labaroviola.com

Fuori Bruno Fernandes, dentro Josip Ilicic. La Sampdoria si rifà il look sulla trequarti salutando il portoghese classe 1994 dopo un solo anno in blucerchiato. Acquistato dall’Udinese per circa 7 milioni di euro fra prestito oneroso e riscatto, Bruno Fernandes è stato protagonista di una stagione in chiaroscuro: 35 presenze, 5 goal e 3 assist fra Serie A e Coppa Italia, ottime prestazione alternate a tante, troppe battute a vuoto che hanno portato il presidente Massimo Ferrero ad accettare l’offerta di 9-10 milioni da parte dello Sporting Lisbona. Al termine dell’Europeo Under 21 con la selezione portoghese di cui è capitano, Fernandes volerà nella capitale lusitana per firmare un contratto quinquennale con i Leões.

Il tecnico Marco Giampaolo ha scelto il sostituto, cioè Josip Ilicic della Fiorentina. Nelle ultime ore la Sampdoria ha accelerato per accontentare il proprio allenatore, alzando la proposta fino a 7 milioni e pareggiando la richiesta viola: secondo Sky Sport la trattativa è arrivata alla fase di definizione dei dettagli, con lo sloveno che ha accettato la destinazione genovese, dove ritroverà il direttore sportivo Daniele Pradè.

Sempre nel ruolo di trequartista piace Gianluca Caprari dell’Inter: i nerazzurri lo vorrebbero inserire nella trattativa che porterebbe il difensore Milan Skriniar a Milano, ma sull’italiano classe ‘93 le concorrenti non mancano. Se dovesse salutare anche il centrale slovacco, i blucerchiato hanno già in mente di rimpiazzarlo con German Conti, argentino classe ‘94 in forza al Colòn, sul quale c’è anche la Lazio; in alternativa si valutano Lorenzo Tonelli e Vlad Chiriches, entrambi in uscita dal Napoli.

Sempre per la difesa, Nicola Murru può essere considerato un giocatore della Sampdoria: la Gazzetta dello Sport riporta che il Cagliari ha accettato l’offerta che comprende anche due contropartite per i sardi, ossia Luca Cigarini – a titolo definitivo – e Vasco Regini – in prestito. Sul fronte uscite, perso Patrik Schick ed in attesa che arrivino proposte pesanti per Muriel, si pensa a respingere gli attacchi per Lucas Torreira: la Roma ha approcciato con 10 milioni, Ferrero ne chiede il doppio; occhio all’ipotesi Lazio, alla ricerca di un regista.