Sampdoria: sorpasso Valencia per Muriel

Source photo: Getty Images

Luis Muriel potrebbe lasciare Genova, direzione Spagna. Il talentuosissimo attaccante della Sampdoria, infatti, sarebbe molto vicino al Valencia, deciso ad assicurarsi un calciatore importante da affiancare a Simone Zaza e Rodrigo, arricchendo così il pacchetto offensivo. Nel mirino anche della Lazio, il colombiano ha molto mercato in Europa e difficilmente resterà in Liguria, scegliendo magari un club che potrebbe consentirgli di compiere un passo in avanti in carriera. In Spagna, poi, troverebbe un campionato perfetto per le caratteristiche tecniche dell'ex Udinese, uno dei migliori interpreti del dribbling in Italia.

Il summit delle ultime ore ha dunque avvicinato le due parti, che si ritroveranno la prossima settimana. Il Valencia infatti, forte anche della collaborazione dell'agente Alessandro Lucci, vorrebbe chiudere subito, piazzando così' un importante colpo per la stagione della rinascita. Gli Xotos, che nell'ultimo campionato hanno conquistato solo la dodicesima piazza, vogliono tornare nel calcio che conta, puntando quantomeno ad un'Europa League che farebbe riaffacciare l'attuale collettivo di Marcelino tra le grandi del continente europeo.

In caso di positiva conclusione della trattativa, la Sampdoria dovrà subito attivarsi sul mercato, trovando al più presto un sostituto. Con Schick promesso sposo della Juventus, infatti, ai doriani resterebbero i soli Budimir e Quagliarella in avanti, troppo pochi per assicurare una stagione dignitosa. Siamo sicuri comunque che, con i venticinque milioni circa derivanti dalla trattativa, la società ligure saprà attrezzare la rosa, fornendo al proprio tecnico atleti consoni per la prossima annata, che si prevede carica di aspettative.