Sampdoria: dopo le cessioni, sprint per Ilicic e Caprari

Un'altro dei pezzi pregiati della rosa blucerchiata sta per abbandonare la 'lanterna' per accasarsi altrove. E' il caso di Luis Muriel, ormai ad un passo dal Siviglia. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale alfredopedullà.com, la squadra del presidente Jose Carmona, nonostante sia impegnata su altre piste, sembra abbia deciso di dare la precedenza all’attaccante blucerchiato per ricostruire il reparto offensivo. Gli andalusi puntano a chiudere la trattativa in tempi brevi, infatti sono intenzionati a versare nelle case blucerchiate l'intera clausola rescissoria presente nel contratto del colombiano, ovvero 22 milioni di euro, più altri 6 sotto forma di bonus. La chiusura dell'operazione è prevista entro le prossime 48 ore.

Luis Muriel esulta con la maglia della Sampdoria. Fonte: www.imagephotoagency.it

La dirigenza della Sampdoria però lavora su più fronti, ed è molto attiva anche per ciò che concerne il mercato in entrata. Il Doria è infatti vicinissimo a chiudere l'operazione Josip Ilicic con la Fiorentina. Con la partenza di Bruno Fernandes, in direzione Sporting Lisbona, la Samp deve coprire la casella del trequartista, rimasta vuota, ed ha individuato nello sloveno quel calciatore in grado di garantire la giusta imprevedibilità alla prima linea blucerchiata. Secondo le ultime indiscrezioni, l'affare è ormai in dirittura d'arrivo, ed il club di Corte Lambruschini sborserà circa 5/5.5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del fantasista.

Anche Gianluca Caprari è molto vicino a vestire il blucerchiato ed anche per l'ex Pescara la trattativa è ai dettagli, in fase risolutiva. Salvo complicanze dell'ultima ora, con l'Inter la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni, al massimo per metà settimana. Il difensore centrale Milan Skriniar si trasferirà all'Inter, alla corte di Luciano Spalletti, mentre il percorso inverso sarà completato da Caprari. Non è escluso che nell'affare possano essere inseriti altri calciatori. Dopo le partenze di Fernandes, Schick e quella imminente di Muriel, il reparto d'attacco doriano inizia a prendere sempre più forma. Caprari e Ilicic saranno i primi due colpi della Samp edizione 2017/2018, ma è molto probabile che il direttore sportivo Osti, ed il vulcanico presidente Massimo Ferrero, possano scandagliare ulteriormente il mercato alla ricerca di un altro attaccante, magari una punta giovane da affiancare ai colleghi più esperti.