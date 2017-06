Sampdoria, parla l'agente di Snejider: "Vuole solo i blucerchiati"

L'indiscrezione di diversi giorni fa si è trasformata in una vera e propria trattativa di mercato. Il fantasista Wesley Snejider è più vicino alla Sampdoria di quanto si possa credere. L'incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri in quel di Fiumicino tra l’avvocato Romei e l’agente del giocatore olandese ha dato esiti positivi. A questo punto, il sogno dei tifosi blucerchiati potrebbe di colpo diventare realtà ed infiammare la piazza blucerchiata che vuole ritornare in Europa dopo anni d'assenza.

La società del patron Massimo Ferrero a grossi passi si sta avvicinando sempre di più al forte calciatore che attulamente è in forza alla compagine turca del Galatasaray. Anche le parole rilasciate dall'agente del calciatore, Albers, lasciano intendere questo, ed ammette come la destinazione doriana rappresenti per il suo assistito la priorità assoluta. Sull'edizione odierna del 'Secolo XIX' sono riportate le parole dell'agente del calciatore che vi riassiumamo:

"Wesley è ricercato da tanti club, italiani, ma anche esteri. Al momento l'ipotesi Sampdoria rappresenta per lui la priorità, la destinazione che gradisce maggiormente. Vedremo nei prossimi giorni, di certo la situazione è in divenire. Il ragazzo è un professionista esemplare, si allena bene, mai una parola fuori posto, ed in qualunque squadra è andato, ha lasciato sempre il segno, in positivo chiaramente".

Il fantasista olandese è pronto a rinunciare a tanti soldi, purchè di ripartire in un ambiente in cui sia posto al centro di un progetto valido. Attualmente, al Galatasaray percepisce un ingaggio altissimo, fuori dalla portata della Samp: 4 milioni di euro annui. Dovrà giocoforza dimezzarselo, per poter sbarcare nuovamente in Serie A. Snejider si sarebbe già pronunciato, e dettosi convinto del fatto di percepire un ingaggio nettamente più basso di quello attuale. Accetterebbe di buon grado un contratto di due milioni di euro a stagione, o con la possibilità di raggiungerli attraverso una base fissa e una serie di bonus legati a gettoni e presenze. La situazione è in evoluzione, nelle prossime ore potrebbe verificarsi l'accelerata decisiva.