Sampdoria, tra ritiro e programma c'è di mezzo il mercato

Photo by "U.C. Sampdoria"

La stagione della Sampdoria è ufficialmente iniziata. Dopo essersi ritrovati a Bogliasco per una seduta mista tra atletica e partitelle tattiche, la squadra è pronta ad emigrare per continuare la preparazione in vista del campionato. Destinazione Ponte di Legno, con Marco Giampaolo che ha già diramato l'elenco dei 27 convocati che prenderanno parte alla spedizione. L'unica assenza "pesante" è quella di Karol Linetty, in procinto di abbraciare i compagni il 15 luglio per godersi qualche giorno di vacanza in più dopo l'Europeo U21 con la sua Polonia. Domattina si terrà la prima fase di preparazione al centro sportivo di Temù. Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Krapikas, Puggioni, Tozzo, Viviano.

DIFENSORI: Bereszynski, Dodô, Leverbe, Murru, Pavlovic, Regini, Sala, Silvestre, Simic, Tomic.

CENTROCAMPISTI: Alvarez, Barreto, Baumgartner, Capezzi, Djuricic, Linetty, Praet, Torreira, Verre.

ATTACCANTI: Balde, Bonazzoli, Caprari, Quagliarella.

Sabato 15 luglio, dopo l’amichevole con il Sellero Novelle (ore 17.30), in piazza Pellegrinaggio in Adamello di Temù, andrà in scena la Notte Blucerchiata: dalle ore 20.00 tutti i sostenitori doriani potranno partecipare ad una serata all'insegna di musica e cultura, divenuta ormai una tradizione e arricchita dall’intervento di una rappresentanza della squadra. Sabato 22 luglio test contro la Feralpisalò (ore 17.30). Successivamente si terrà la presentazione della rosa.

Mercato? Per adesso abbiamo assistito a delle cessioni pesanti che hanno indebolito la rosa senza ombra di dubbio. La società, però, si sta già muovendo per mettere nelle mani di Giampaolo una squadra competiva in grado di non far rimpiangere i vari Skriniar, Schick e Muriel. L'attaccante polacco Dawid Kownacki sarà il sostituto del colombiano: al Lech Poznan 4.5 milioni di euro più 2 di bonus. Formulata la prima offerta per Luan del Gremio. L'attaccante brasiliano classe '93 è valutato 18 milioni, ma la Samp intende provarci comunque. Come trequartista, invece, è stato proposto Ryad Boudebouz, classe '90 del Montpellier che andrebbe a ricoprire il buco lasciato da Bruno Fernandes. Ilicic è sfumato definitivamente, così come Sneijder. Il pacchetto difensivo, invece, è da rimodellare: Giampaolo vuole Acerbi, ma il Sassuolo chiede 15 milioni. Sul taccuino c'è sempre il giovane Merè, con la possibile formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Sullo sfondo rimane sempre Chiriches, ma Sarri ha già dichiarato di non volerlo cedere.