Sampdoria, ufficiale l'acquisto di Dawid Kownacki

Nella stessa giornata in cui viene ceduto Luis Muriel al Siviglia, la Sampdoria ufficializza un nuovo attaccante: si tratta di Dawid Kownacki, polacco classe 1997 prelevato dal Lech Poznan per 4 milioni di euro. Questo l’esiguo comunicato apparso sul sito della società:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Kolejowy Klub Sportowy Lech Poznań i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dawid Kownacki (nato Gorzów Wielkopolski, Polonia, il 14 marzo 1997)”.

Seguito già da tempo, questo giovanissimo centravanti ha già collezionato 94 presenze nella Ekstraklasa – vinta nel 2015, oltre a due Supercoppe nazionali – e 117 totali in prima squadra, con 27 reti messe a segno, mentre con la selezione polacca Under 21 i gettoni sono 9, compresi i due nell’ultimo Europeo di categoria casalingo appena concluso, con 4 goal realizzati. In patria è stato paragonato al celebre connazionale Robert Lewandowski sia per le sue caratteristiche fisiche – 185 cm per 75 kg – sia per le movenze in campo, accostabili all’attaccante del Bayern Monaco: nonostante l’altezza ed il peso, Kownacki ha giocato spesso nella sua carriera non solo come prima punta, ma anche come ala o trequartista. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il giocatore è partito alla volta di Ponte di Legno, dove la Sampdoria è in ritiro, per conoscere il tecnico Marco Giampaolo ed i nuovi compagni di squadra, tra cui i connazionali Karol Linetty – anche lui tra i convocati nell’ultimo Europeo Under 21 - e Bartosz Bereszynski.

Ora la dirigenza blucerchiata può concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato. Il primo è sempre Diego Falcinelli del Sassuolo, attaccante preferito da Giampaolo ma su cui la concorrenza è molto folta. Poi c’è il capitolo trequartista: dopo aver subito dall’Atalanta la beffa per Ilicic e viste le reticenze su Sneijder, restano vive due ipotesi, cioè quella che porta ad Alessandro Diamanti e quella più nuova, legata a Juan Fernando Quintero, ex Pescara, interesse rivelato proprio dallo stesso giocatore ad una emittente radiofonica sudamericana.