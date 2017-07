Sampdoria - Giorni decisivi per il giovane Merè, sondaggio per Goldaniga

Merè con la nazionale spagnola / VAVEL

Il futuro del giovane Jorge Merè sembra ormai in blucerchiato. Un altro giocatore alla corte di mister Giampaolo che potrà fare affidamento, molto probabilmente, sul difensore spagnolo, protagonista di recente con la Nazionale Under 21. Lo Sporting Gijon non ha però fretta di chiudere la trattativa, la Sampdoria attende dunque che il centrale di difesa torni dalle sue vacanze per poi dare un'eventuale accelerata all'operazione. Il club di Ferrero vorrebbe inserire in rosa il profilo rapidamente, per consentire al ragazzo di assimilare la diversa realtà. Merè ha smentito qualsiasi accordo concluso, ma in casa Sampdoria c'è ottimismo. L'offerta avanzata alla squadra spagnola è di 8 milioni, se non dovesse arrivare la fumata bianca i doriani dovranno andare alla ricerca di un altro difensore.

Un altro derby, questa volta non sul campo. Samp e Genoa sono ammaliate da Edoardo Goldaniga che ha disputato una buona stagione in Serie A e che sembra pronto a fare le valigie per partire da Palermo. Il difensore è rientrato nell'affare con la Juventus per Paulo Dybala e ha segnato dal 2015 3 reti in 41 presenze. L'entourage blucerchiato ha già avuto alcuni contatti con l'agente del calciatore e sembrerebbe l'erede giusto di Skriniar da poco ceduto all'Inter. Presto l'offerta alla società siciliana.

Dopo numerose cessioni, la Sampdoria continua a muoversi nel mercato di entrata e magari in futuro si potrà provare un colpaccio per portare in casa ligure il giocatore dell'Atletico Madrid Luciano Vietto di cui si è parlato tanto. Affare difficile ma non impossibile, visti i soldi incassati da Muriel e compagnia, Ferrero potrebbe fiondarsi sul giovane talento spagnolo.