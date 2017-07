Sampdoria, per la fascia spunta l'idea Laurini. Oggi in campo contro il Verona

Sampdoria, per la fascia spunta l'idea Laurini

Dopo la buona stagione appena trascorsa, la Sampdoria sta già iniziando a cercare rinforzi per migliorare il piazzamento passato, nonostante la probabile partenza di Patrik Schick verso altri lidi, seppur al momento sia bloccata per le non felici condizioni fisiche del forte attaccante boemo. La dirigenza blucerchiata mantiene le antenne dritte per ciò che riguarda la difesa: difficile chiudere per Omar Colley, e dunque il direttore sportivo Osti si è tuffato su Gian Marco Ferrari, ma al momento tra domanda e offerta balla ancora qualche milione. Sulla corsia di destra, il nome nuovo è quello di Vincent Laurini. Il terzino francese attualmente milita nell’Empoli e dopo buone stagioni con la maglia del club toscano, nonostante la retrocessione nella scorsa, potrebbe partire per affermarsi altrove. La sua intenzione è quella di continuare a giocare in Serie A, e la Sampdoria è una meta gradita dal francese.

Complice la retrocessione sciagurata ed inattesa dell'Empoli in B, il costo dell'operazione potrebbe essere non particolarmente 'pesante', in quanto la compagine toscana ha bisogno di contenere gli esborsi economici per rientrare in parametri più consoni per il torneo cadetto. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno nuovamente e non è da escludere che la prossima sia la settimana decisiva del passaggio in Liguria del pendolino Laurini. Nella trattativa, potrebbe giocare un ruolo decisivo l'allenatore Marco Giampaolo, estimatore del calciatore che lo ha avuto alle proprie dipendenze già due anni fa, proprio in Toscana.

Intanto, per ciò che riguarda le vicende del campo, oggi la Sampdoria sosterrà un'amichevole contro l'Hellas Verona con calcio d'inizio alle ore 18:00 a Trento, allo Stadio Briamasco. Si tratta della prima gara con una squadra impegnata in Serie A per la squadra di Marco Giampaolo. Dunque, un test parecchio probante, impegnativo, per capire a che punto è la preparazione precampionato dei blucerchiati a meno di un mese dall'inizio del campionato.