Sampdoria, vicinissimo l'arrivo di Rossettini dal Torino per 2 milioni di euro

Luca Rossettini contrasta Hamsik, zimbio.com

La Sampdoria continua a lavorare, divisa fra campo e mercato. Giampaolo prosegue nella preparazione insieme alla squadra, mentre la dirigenza resta concentrata sul mercato, alla ricerca dei rinforzi giusti da mettere nelle mani del tecnico. In attesa di capire quale sarà il destino di Schick, con i blucerchiati che hanno proposto il rinnovo, il mirino è ora puntato con decisione sul nome di un difensore centrale.

Nello specifico sembra essere davvero vicina la definizione della trattativa con il Torino per Luca Rossettini. Il difensore ha già dato il proprio assenso al trasferimento, ma è il suo agente a spiegare che cosa freni questo affare al momento: "Attualmente non ci sono grandi sviluppi perché il Torino sta cercando un sostituto. Appena lo avrà, l’operazione con la Sampdoria si sbloccherà. Una mia opinione personale? Non dipende né da me né dal giocatore, ma credo che entro la fine della settimana si farà". L'accordo fra le società è già stato trovato sulla base di 2 milioni di euro. Il Torino, a quanto pare, vuole prima definire l'affare Paletta con il Milan prima di concedere il via libera a Rossettini. Questione di giorni, almeno a sentire il procuratore di Rossettini, prima che questo giro di difensori possa diventare concreto.

Piccoli passi in avanti si registrano anche sul fronte Luan, attaccante del Gremio che piace moltissimo in casa blucerchiata. I brasiliani sono quasi costretti a cederlo per non rischiare di perderlo a zero fra pochi mesi, ma la richiesta di 24 milioni al momento è alta. La Samp si è spinta fino a 18, consapevole che il tempo può giocare un ruolo importante in questo affare. A maggior ragione sentendo le parole del vice presidente dei brasiliani, che non chiude alla partenza di Luan, ridando speranza ai desideri blucerchiati: "Al momento stiamo analizzando la proposta della Sampdoria. La questione non è chiusa ma, nei termini in cui è stata presentata l’offerta, non ci interessa. Dobbiamo parlarne. Non voglio entrare nei dettagli, discutere se dovrà essere fatto questo o quello, o dire che controproposta farà il Gremio: dovremo parlare con il giocatore, con gli imprenditori (che ne tengono il 30% dei diritti sportivi, ndr) e con la Sampdoria, per vedere se si evolverà la situazione".