Sampdoria - Stasera in campo contro il Manchester United

Questa sera, alle ore 20:45, presso l'Aviva Stadium di Dublino, andrà di scena l'amichevole di lusso tra la Sampdoria ed il Manchester United. Per la squadra allenata da Marco Giampaolo sarà un grande appuntamento, chiara l'intenzione di non sfigurare contro un avversario di tutto prestigio come quello britannico. I Red Devils, detentori dell'ultima Europa League, vogliono subito prendere un posto nel calcio che conta dopo le ultime stagioni deludenti.

SAMPDORIA: le ultime

I blucerchiati hanno una grandissima occasione per riscattare la sconfitta nell'amichevole precedente contro il Verona. Contro lo United non saranno presenti Emiliano Viviano, assente per problemi fisici, e Patrick Schick. Ci sarà spazio, invece, per i nuovi acquisti: l'ex cagliaritano Murru giocherà come esterno basso, mentre Gianluca Caprari dovrebbe fare coppia in attacco con Fabio Quagliarella. Ci dovrebbe essere un'occasione anche per Kownacki, giovane attaccante preso dal Lech Poznan, il quale potrebbe fare il suo ingresso a partita in corso.

Dunque Giampaolo dovrebbe schierare la sua Sampdoria con il 4-3-1-2, con Christian Puggioni tra i pali ed una difesa a quattro composta da Sala, Silvestre, Regini e Murru. Torreira, Linetty e l'ex Pescara Verre formeranno il trio di centrocampo, mentre Ricky Alvarez sarà il punto di raccordo tra mediana ed attacco.

Lucas Torreira, fresco di rinnovo con la Sampdoria. Foto: Twitter

MANCHESTER UNITED: le ultime

La squadra di José Mourinho proviene dalla tournée americana valida per l'International Champions Cup e contro la compagine genovese ha bisogno di trovare le ultime conferme prima degli impegni ufficiali. La nuova stagione dei Red Devils inizierà prima rispetto agli avversari, poiché la settimana prossima ci sarà la finale di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid e nel weekend del 12-13 agosto avrà inizio il campionato.

Tra le fila degli inglesi dovrebbero vedersi i nuovi acquisti Victor Lindelof e Romelu Lukaku: lo svedese dovrebbe giocare al centro della difesa, mentre il belga sarà l'unica punta. Non saranno presenti il difensore argentino Marcos Rojo e il centrocampista Ashley Young. Questa sera ci potrebbe essere anche l'occasione di vedere in campo l'ex Chelsea Nemanja Matic, ultimo acquisto da parte del club di Manchester.

Per quanto riguarda la formazione, Mourinho dovrebbe utilizzare il solito 4-2-3-1 con Sergio Romero, ex della partita, in porta ed un quartetto difensivo con Lindelof e Jones al centro, Matteo Darmian sulla fascia destra e Fosu-Mensah sull'out mancino. Carrick e Pogba faranno coppia sulla mediana mentre, alle spalle di Lukaku, ci sarà il trio composto da Pereira, Martial e Mkhitaryan.

Paul Pogba mentre abbraccia l'Europa League. Foto: ilSussidiario

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): ​Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Torreira, Linetty, Verre; Alvarez; Caprari, Quagliarella. All.: Marco Giampaolo

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Fosu-Mensah; Jones, Lindelof, Darmian; Carrick, Pogba; Pereira, Martial, Mkhitaryan; Lukaku. All.: José Mourinho