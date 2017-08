Sampdoria, prima di cedere Schick si cerca il suo sostituto: tre nomi in lizza

Duvan Zapata, zimbio.com

Il mercato della Sampdoria continua a muoversi, con la speranza di chiudere quegli acquisti chiesti da Marco Giampaolo per migliorare ancora di più la squadra. Al momento la sensazione è che il club voglia puntare ad una salvezza tranquilla, ma chissà che con qualche innesto di qualità non si possa pensare anche di arrivare più in alto. Il reparto su cui si lavora continua ad essere l'attacco, con entrate e uscite condizionate dalla situazione di Schick.

L'attaccante ceco ha ottenuto il via libera con le seconde visite mediche per l'idoneità sportiva a cui si è sottoposto pochi giorni fa. Tutto a posto, dopo i problemi che avevano fatto saltare il suo passaggio alla Juventus che sembrava ormai cosa fatta. L'Inter aspetta Schick e l'affare sembra essere molto vicino alla sua conclusione, ma prima di dare il via libera definitivo, la Sampdoria vuole assicurarsi il sostituto del talento della Repubblica Ceca. I nomi che si stanno valutando sono tre: Duvan Zapata, Carlos Bacca e Luciano Vietto. Partiamo dal centravanti di proprietà del Napoli, rientrato in azzurro dopo due anni di prestito all'Udinese. Il profilo piace, attaccanti con le sue caratteristiche non ci sono in casa Sampdoria, ma il problema al momento è la richiesta del Napoli. De Laurentiis vuole 26 milioni di euro per lasciarlo partire.

Carlos Bacca è l'ultimo nome emerso in ordine temporale, ma di sicuro quello con più fascino di quelli fatti in queste settimane. Il colombiano è un separato in casa al Milan e la sua cessione è di fatto certa. Su di lui ci sono squadre di tutta Europa che potrebbero assicurargli anche di giocare nelle coppe europee. Cosa che la Sampdoria non farà nella prossima stagione e questo è già un primo ostacolo nell'affare. In più il Milan cede solo Bacca a titolo definitivo e non in prestito, soluzione che sarebbe sicuramente più comoda per la Sampdoria sotto il profilo economico. Terza pista quella che porta a Luciano Vietto dell'Atletico Madrid. Nome seguito da diverse settimane, anche in questo caso ci sono da superare problemi legati all'ingaggio e alla formula del suo eventuale acquisto. La Sampdoria si guarda intorno, ma di certo arriverà un attaccante importante che dovrà rimpiazzare il partente Schick.