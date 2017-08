Sampdoria, tutto su Luciano Vietto | www.zimbio.com

Al termine della gara di Coppa Italia vinta 3-0 contro il Foggia sabato sera, il tecnico Marco Giampaolo lo ha detto chiaro e tondo: “Serve un attaccante”; Schick andrà via, Kownacki è ancora giovane ed i soli Quagliarella e Caprari – seppur in forma – ovviamente non bastano per tutta la stagione. Alla Sampdoria serve dunque un rinforzo nel reparto offensivo prima che il mercato chiuda. Il nome in cima alla lista dei desideri è da tempo quello di Diego Falcinelli: nonostante i tanti spasimanti e le parole dello stesso attaccante di qualche settimana fa che annunciavano una sua partenza, però, il Sassuolo sembra ormai aver deciso di mantenere il classe ‘91 nella propria rosa della prossima stagione.

Quindi i blucerchiati hanno spostato le proprie mire verso la Spagna, con la volontà di piazzare quello che sarebbe davvero un gran colpo: l’obiettivo – per la verità non nuovo - si chiama Luciano Vietto, argentino di passaporto italiano dell’Atletico Madrid. Secondo Sky Sport, il presidente Massimo Ferrero ha avanzato una prima proposta ufficiale da 16 milioni di euro, ricevendo la risposta negativa dei Colchoneros, che ne chiedono 20. Sull’ex attaccante del Racing di Avellaneda la concorrenza è folta, visto che la stampa spagnola parla di un interessamento del Monaco – i monegaschi hanno offerto una cifra più alta all’Atleti, ma senza trovare l’accordo con il giocatore -, oltre che del Villarreal – dove Vietto ha militato nella stagione 2014-15 – alla ricerca di un sostituto di Soldado.

La terza alternativa è rappresentata da Duvan Zapata: sul colombiano, in uscita dal Napoli, c’è da tempo il Torino e la richiesta dei partenopei è ancora molto alta, almeno 25 milioni, motivo per il quale la Sampdoria non ha ancora allacciato rapporti diretti con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Intanto, due affari in via di definizione: uno riguarda Vincent Laurini dell’Empoli, subordinato però all’uscita di uno fra Bereszynski e Sala, mentre ESPN Brazil dà per fatto l’acquisto di Luan del Gremio per circa 18 milioni, con l’attaccante che si trasferirà a Genova a gennaio, al termine del campionato brasiliano.