Sampdoria, Dawid Kownacki: "Squadra perfetta, ho scelto bene"

L'attaccante Dawid Kownacki ha segnato la sua prima rete con la maglia della Sampdoria. Grazie a un corner splendidamente battuto da Caprari, il numero 99 blucerchiato ha potuto timbrare il cartellino nel corso della partita di Coppa Italia giocata e vinta in relativa scioltezza contro il Foggia, compagine neopromossa in Serie B. Ai microfoni di Samp TV il giovane attaccante ha espresso le sue sensazioni dopo la prima gara ufficiale disputata con la squadra blucerchiata: "Sono molto felice per aver segnato alla mia prima partita con la Sampdoria. Il mio compagno Caprari ha battuto il calcio d'angolo, io mi sono buttato in mezzo e ho segnato. È stato molto eccitante, ho provato tanta gioia nell'andare ad esultare sotto la tribuna dove c'erano tutti i nostri tifosi. Il pubblico è caloroso, mi sono emozionato".

Le impressioni del polacco sono molto positive. L’ambiente è buono, i compagni di squadra lo aiutano, la scelta fatta in estate si è rivelata la migliore che potesse fare. Ora testa al Benevento, che farà visita alla Sampdoria domenica sera nella prima giornata della nuova Serie A: "Il gruppo è ben assortito, i compagni sono amichevoli, mi sento bene qui. Sul terreno di gioco tanti giocatori mi dicono quello che devo fare, come muovermi. La prima partita è da non fallire, tutti vogliamo partire con il piede giusto, ci teniamo a partire con il piede giusto ed incamerare i primi tre punti. Giocheremo a casa nostra, davanti al nostro pubblico e speriamo ci aiutino a conquistare la vittoria".

Al primo anno nel massimo campionato italiano, Kownacki ha l'obiettivo di fare esperienza, ed imparare il più possibile dai calciatori più esperti: "Quest'anno per me è molto importante, cruciale per il prosieguo della mia carriera. Voglio fare bene qui in Italia, alla Sampdoria, perchè Genova potrebbe essere per me il trampolino di lancio. Il mio intento è quello di godermi a pieno questa esperienza, cercare di imparare il più possibile dai calciatori in rosa più esperti come ad esempio Quagliarella con cui ho legato tanto. Lui mi dà tanti consigli, sul come stare in campo e come correre nelle diverse fasi del gioco. Ormai il campionato è alle porte, io sono pronto, darò il cento per cento per la Sampdoria".