Sampdoria: tutto su Vietto, si complica Luan

Source photo: genoasamp.com

Ferragosto di allenamenti, per la Sampdoria, che nella giornata di ieri ha ripreso a lavorare in vista della prima giornata di campionato contro il Benevento, squadra sulla carta agevole ma che potrebbe nascondere insidie inaspettate. Nel tardo pomeriggio di ieri, i ragazzi di Giampaolo hanno seguito sessioni di allenamento basate sulla tattica e sull'atletica, concludendo poi con esercizi a tema. A parte, come prevedibile, Quagliarella, Tozzo e Murru, mentre Viviano e Schick hanno continuato con i loro programmi di preparazione singola.

In ottica mercato, torna di moda il nome di Luciano Vietto, attaccante argentino dell'Atletico Madrid reduce dal prestito con la maglia del Siviglia. Secondo le ultime indiscrezioni, il club di Ferrero avrebbe alzato la posta, allineandosi con le richieste colchonere e mettendo sul piatto venti milioni di euro. Una cifra importantissima, per i blucerchiati, che puntano nel contempo a convincere il giocatore, il cui stipendio risulta essere, ad oggi, troppo oneroso per le casse doriane. Prima punta agilissima, Luciano Vietto ha caratteristiche simili a quelle di Luis Muriel finito proprio al Siviglia, a cui si aggiunge una buona dose realizzativa. Non particolarmente infallibile sotto porta, il classe 1993 potrebbe davvero confermarsi un craque, soprattutto se Giampaolo gli darà libertà di esprimere al meglio il suo estro tecnico.

Si complica, inoltre, la pista Luan, attaccante del Gremio da mesi nel mirino della Sampdoria. Si di lui, si è infatti recentemente mosso il Borussia Dortmund, deciso a trovare un'alternativa valida sia a Dembele' che ad Aubameyang, ormai partenti quasi certi verso ben altri lidi. I tedeschi, facendo leva su una disponibilità economica superiore, potrebbero prelevare subito il brasiliano, beffando così i doriani che avevano pensato di opzionare a gennaio il ragazzo classe '93. Ai dettagli, poi, l'ingaggio del terzino dell'Empoli Laurini, pronto a giocarsi ancora le proprie chances in Serie A. Percorso inverso, poi, per Simic, che con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto si aggregherà ai toscani, in Serie B.