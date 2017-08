Sampdoria - Si tratta per Duvan Zapata, Andersen a Genova per le visite mediche

La Presse

Il duo Pradè e Osti ha in pugno Zapata - I due uomini di mercato della Sampdoria in vista dell'addio di Schick hanno trovato nel colombiano il profilo giusto per le esigenze del mister Giampaolo. Ex Udinese, Duvan Zapata ha sempre avuto addosso l'interesse del Torino in caso di una partenza del bomber Belotti, ma in questi giorni con decisione, il club di Ferrero si è fiondato sul centravanti del Napoli, proponendo alla società partenopea 16 milioni di euro contro i 20 richiesti dal presidente de Laurentiis. La distanza non è siderale e la società blucerchiata in queste ore potrebbe alzare di qualche milione l'asticella, visto l'accordo già trovato con il calciatore. 1.2 milioni compresi i bonus, è questa la cifra che Zapata percepirà alla corte doriana in 5 anni di contratto, una piazza in cui può sicuramente far bene e dopo l'esperienza a Udine potrebbe certamente tornare un protagonista del nostro campionato.

Una trattativa che si sbloccherà solamente dopo la cessione di Patrik Schick. L'attaccante ceco ha attirato l'attenzione di tutt'Italia e dopo il forte interesse iniziale della Juventus con addirittura visite mediche in casa juventina, Inter e Roma sono passate all'attacco fiondandosi sul giocatore blucerchiato. I giallorossi sembrano essere in pole rispetto alla società di Suning ma la Sampdoria attende paziente altre offerte. Dopo che il Chievo Verona ha rifiutato i 12 milion per Inglese, Ferrero ha iniziato la ricerca di altri attaccanti e nel taccuino dei dirigenti blucerchiati non è presente solo Zapata ma anche Munir del Barcellona.

Non solo attaccanti - E' Joachim Andersen il volto nuovo per il reparto arretrato della Sampdoria. Difensore classe '96 danese, Andersen proviene dal Twente, squadra olandese, che ha accettato i 2 milioni di euro proposti da Ferrero. Eliminate definitivamente le voci di mercato che coinvolgevano il difensore del Napoli Lorenzo Tonelli visto che, il danese, è atteso in giornata a Genova per effettuare le visite mediche.