Sampdoria, in arrivo la T&T

Dopo la partenza di Patrik Schick la Sampdoria è pronta a muoversi sul calciomercato ed affondare i colpi che mancano per dare a Giampaolo una rosa competitiva. I ruoli da coprire sono essenzialmente due, servono un difensore centrale ed una punta da affiancare a Fabio Quagliarella.

Per la difesa, i nomi seguiti da Osti sono Strinic e Tonelli, entrambi giocatori del Napoli. Il croato classe 1987 è sulla lista dei partenti, ma il presidente De Laurentiis gli ha offerto un rinnovo contrattuale da firmare prima di lasciarlo partire in prestito. La Samp ha mostrato qualche tentennamento ed allora si è inserita la Fiorentina, rendendo la trattativa tra blucerchiati e partenopei più complicata. E' invece più semplice e probabile l'arrivo di Tonelli alla corte di Giampaolo, che ha già allenato il calciatore nella stagione 2015/2016. Dopo l'anno complicato passato a Napoli, l'ex difensore dell'Empoli potrebbe sbarcare all'ombra della Lanterna con un prestito senza obbligo di riscatto, la soluzione migliore per Ferrero.

Per quanto riguarda il discorso offensivo, la Sampdoria ha parlato con il Napoli chiedendo informazioni su Duvan Zapata. Su di lui, però, era forte già da qualche tempo il Sassuolo e dopo la partenza di Pavoletti in direzione Cagliari, i partenopei non sono così sicuri di lasciarlo andare. E' invece più probabile l'arrivo di Cyril Thereau dall'Udinese. Il calciatore francese è il pezzo pregiato della formazione friulana, ma il tentativo di Ferrero è serio e potrebbe far vacillare i Pozzo, che intanto si stanno cautelando con Maxi Lopez. Proprio questa trattativa potrebbe essere l'indizio finale per poter vedere Thereau con una nuova maglia a partire dalla ripresa del campionato dopo la sosta.