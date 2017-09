Sampdoria, scadenze contrattuali: in bilico il futuro di Tozzo e Barreto

Terminato il calciomercato, si torna a pensare al campo. Dopo due vittorie nelle prime due uscite stagionali, la Sampdoria è in testa alla classifica, sorprendentemente, in bella compagnia di big del calibro di Juventus, Milan, Inter e Napoli. Dopo i successi contro Benevento e Fiorentina, per gli uomini di Marco Giampaolo sarà il momento di pensare alla Roma, gara che si preannuncia tostissima, considerando anche il fatto che la comitiva giallorossa è reduce da un cocente stop interno contro l'Inter. In società, però, la programmazione delle mosse da seguire non si arresta mai. Dopo le negoziazioni che hanno tenuto banco nei mesi di luglio ed agosto, tante e non sempre facili da sbrigare, la dirigenza blucerchiata è alle prese con alcune 'situazioni contrattuali' da decifrare. Eventuali rinnovi, oppure cessioni.

Sono due i giocatori che andranno in scadenza a giugno 2018. Si tratta di Andrea Tozzo e di Edgar Barreto. Il futuro dei due però potrebbe essere totalmente diverso. Se per il portiere classe 1992 si sta pensando, ovviamente di comune accordo, di far scadere l'accordo per permettere all’estremo difensore, in regime di svincolato, di trovare una squadra che punti su di lui, anche in cadetteria, con il centrocampista la questione è diversa. Con Barretto, infatti, c'è la volontà di proseguire insieme: lui si trova bene in blucerchiato ed ormai è diventato un baluardo della Sampdoria, oltre ad essere uno dei beniamini dei tifosi. Sarà una decisione che verrà presa più avanti, magari facendo firmare al mediano paraguaiano un contratto annuale con opzione per il secondo, a cifre leggermente ribassate. Piace a Giampaolo, poichè il nativo di Asuncion non tira mai indietro la gamba, è un leader in campo e fa sempre il suo. La trattativa tra le parti, seppur silenziosa, prosegue, la sensazione è che Barreto possa restare in blucerchiato.

Intanto la squadra ha accolto gli ultimi due acquisti di questa sessione estiva del calciomercato, giunti a Genova proprio nelle ultime ore prima delle 23.00 del 31 Agosto. Mario Strinic e Duvan Zapata sono stati accolti con grande entusiasmo dalla piazza ed entrambi si candidano subito per un posto da titolare. Il terzino sinistro dovrebbe sfilare il posto a Murru, mentre il colombiano è in lizza con Caprari come partner di Qagliarella nel reparto offensivo.