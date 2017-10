Sampdoria: ripresa settimanale in vista dell'Atalanta

Google Plus

Source photo: pagina FB ufficiale UC Sampdoria

Giornata di allenamento mattutino, per la Sampdoria di Marco Giampaolo, decisa a prepararsi al meglio per vincere la prossima sfida contro l'Atalanta, impegno che i doriani affronteranno però sostenuti dal calore del loro pubblico. Nella giornata di oggi, l'allenamento s'è aperto con una seduta tecnica e tattica, seguita da esercizi di circolazione palla ed una partitella finale. Tra i Nazionali, si rivede Linetty, mentre tra gli infortunati ancora a parte sia Djuricic che Capezzi. Importante esperienza, inoltre, per Tessiore, aggregatosi alla prima squadra dalla Primavera, con la speranza di colpire l'ex tecnico dell'Empoli.

Secondo le ultime informazioni provenienti dalla Liguria, Giampaolo dovrebbe schierare il consueto 4-3-1-2, con Gaston Ramirez dietro i confermatissimi Fabio Quagliarella e Duvan Zapata. Nella zona centrale del campo, pochi dubbi, con il mediano Torreira affiancato da Linetty e Praet. Molti dubbi, invece, in difesa, dove Silvestre e Ferrari dovrebbero proteggere Puggioni, incalzato però da Emiliano Viviano. Sulle fasce, invece, Berezynski e Strinic, anche se il terzino destro potrebbe essere sostituito dal più esperto Sala.

Parlando proprio della rosa doriana, inoltre, importanti le parole di Diego Lopez, ex tecnico di Cagliari e Palermo che plaude al lavoro di mister Giampaolo: "Mi è piaciuta molto anche la Sampdoria al di là dello scivolone dell'altra volta. Giampaolo è davvero bravo".

Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Berezynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet, Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo.