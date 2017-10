Sfida spettacolare a Marassi: la Sampdoria ospita l'Atalanta

Atalanta e Sampdoria si sfidano questo pomeriggio a Marassi per testare le proprie ambizioni. Due squadre che possono sognare l'Europa con le armi a propria disposizione.

La squadra di Giampaolo cerca il riscatto dopo il clamoroso tonfo in casa dell’Udinese (4-0), a Marassi, fino a questo momento, ha sempre vinto. Invece i bergamaschi vengono dall'ottimo pareggio contro la Juventus, ma sono ancora alla ricerca della prima vittoria fuori casa.

L'Atalanta deve trovare ancora il giusto equilibrio tra campionato ed Europa League. Schmidt e Toloi non saranno della partita. Classico 3-4-3 per Gasperini: davanti agiranno il Papu Gomez a sinistra, Petagna centrale e Ilicic a destra.

Giampaolo punta su Quagliarella fino a qui il punto fermo dell'attacco: la punta di Castellammare di Stabia è già a quota quattro reti realizzate in sei partite disputate da titolare, tutte nelle prime tre uscite. Il classe 83' sarà affiancato da Zapata o Caprari. Tra i pali, Viviano non è stato di nuovo convocato e sarà Puggioni a difendere la porta della Sampdoria. Barreto squalificato, al suo posto è ballottaggio tra Linetty e Verre.

Le parole della vigilia

Giampaolo: "È una partita difficile, tecnica, dura, contro una squadra forte. È un avversario collaudato, in grandissimo stile Gasperiniano. Ho grande rispetto per l’Atalanta. Noi abbiamo lavorato bene in funzione di questa partita: speriamo di aver fatto le cose come si deve, il verdetto però lo lasciamo al campo. Alla formazione penso al sabato sera".

Gasperini: "Ci eravamo lasciati con l'entusiasmo per la gara con la Juve e abbiamo voglia di riprendere. Dobbiamo ritrovare subito la giusta concentrazione perché è una partita importante per noi, che sentiamo molto. La Samp, a parte l'ultima gara con l'Udinese, è partita bene in campionato e il campo di Genova è sempre difficile".

I convocati

Sampdoria

Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Djuricic, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.

Atalanta

Portieri: Berisha, Gollini, Rossi.

Difensori: Bastoni, Caldara, Castagne, Mancini, Masiello, Palomino, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Freuler, Gosens, Haas, Hateboer, Kurtic.

Attaccanti: Cornelius, Gomez, Ilicic, Orsolini, Petagna, Vido.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Strinic, Regini, Silvestre, Bereszynski; Praet, Torreira, Verre; Ramirez; Quagliarella, Zapata

Indisponibili: Capezzi, Viviano

Squalificati: Barreto

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Spinazzola, Freuler, Cristante, Hateboer; Gomez, Petagna, Ilicic

Indisponibili: Capezzi

Squalificati: Barreto

Statistiche, precedenti e curiosità

90 i confronti in Serie A tra Sampdoria e Atalanta: avanti i blucerchiati per 35 successi contro i 25 nerazzurri – 30 pareggi completano il quadro.

35 successi della Samp contro l’Atalanta in campionato: solo contro la Roma (38) i genovesi hanno vinto più partite di Serie A

L’Atalanta non vince in casa della Samp dal 4 novembre del 2012

