Sampdoria - Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15.00)

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto, invitandovi a seguire assieme la diretta testuale di Sampdoria-Atalanta, affascinante match che metterà una contro l’altra due delle rose più sorprendenti di questo inizio di Serie A. Lanciati verso un’altra stagione sorprendente, i ragazzi di Gasperini punteranno al successo esterno, che li lancerebbe verso le zone alte della classifica, al pari di big con ben altri obiettivi. Per contro, la Sampdoria di Marco Giampaolo proverà a vincere davanti il proprio pubblico, agganciando così il sesto posto in attesa di recuperare la sfida contro la Roma.

Secondo le ultime news provenienti dalla Liguria, l’ex tecnico dell’Empoli dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il solito 4-3-1-2, affidandosi all’estro offensivo dell’esperto Fabio Quagliarella e del ritrovato Duvan Zapata. Dietro di loro, Gaston Ramirez, che sta sempre più ritrovando la condizione dei tempi migliori. Ai lati del mediano Torreira, certo del posto Praet, mentre è ballottaggio tra Verre e Linetty vista la squalifica del rodatissimo Barreto. Davanti a Puggioni, insidiato da Viviano, difesa a quattro composta da Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Strinic. Potrebbe strappare una maglia da titolare, comunque, Regini.

Qualche cambio anche per gli ospiti orobici, che non dovrebbero prescindere dal 3-4-2-1. In avanti, visti i prossimi impegni in Europa League, rischiano infatti i titolarissimi: Petagna potrebbe essere sostituito dal giovane Cornelius, Gomez e Ilicic rischiano seriamente il posto incalzati dai volenterosi Kurtic e De Roon, che potrebbero tramutare in 3-5-2 lo scacchiere tattico pensato dal Gasp. Davanti a Berisha, deluso per l’eliminazione della sua Albania nei gironi di qualificazione per Russia 2018, terzetto difensivo formato da Palomino, Caldara e Masiello. Come fluidificanti bassi, Hateboer e Spinazzola, mentre dovrebbero essere Cristante e Freuler i centrocampisti centrali, con De Roon pronto a dire la sua.

Secondo le ultime statistiche, le sfide tra Sampdoria ed Atalanta sono sempre state molto emozionanti, con tanto equilibrio negli incroci diretti: due vittorie per parte, infatti, ed un pareggio. Se si considerano le sole partite in Liguria, la Sampdoria ha sempre fatto la parte del leone, vincendo quasi tutte le sfide. Per registrare un pari, bisogna rimembrare lo scorso anno, mentre un successo esterno da parte dei nerazzurri è datata addirittura 2012: l’Atalanta allora non lottava per l’Europa, così come era lontana dalle posizioni alte la Doria. Avanti grazie a Jack Bonaventura, l’Atalanta subì il pari da parte di Maresca, che illuse i padroni di casa, battuti dalla rete definitiva della zanzara De Luca. Altri tempi, che confermano comunque la voglia di vincere delle due formazioni.

"Dovremo renderci protagonisti di una sfida maiuscola - ha detto Giampaolo in conferenza stampa - l'Atalanta è una rosa collaudata, in grandissimo stile "gasperiniano". Noi abbiamo lavorato bene in funzione di questa partita: speriamo di aver fatto le cose come si deve, il verdetto però lo lasciamo al campo. Alla formazione penso al sabato sera, ovviamente ho già un’idea: guardo soprattutto alla condizione dei miei calciatori, sono cose che vanno contestualizzate al momento, le somme si tirano all’ultimo. Qualche dubbio può esserci, ma viene risolto. So chi far giocare, gli ultimi ritocchi li farò stasera".

E ancora, sui possibili undici: " Domani uno tra Verre e Linetty partirà titolare e poi l’altro subentrerà in corsa: l’Atalanta è una squadra che oltre ad essere tecnica gioca molto sull’uno contro uno, dovremo essere bravi a fronteggiarla. Chi parte titolare poi verrà sostituito. Ramirez-Ilicic? Nessun rimpianto. Io sono innamorato dei giocatori che alleno. Quest’anno non ho più ballottaggi della scorsa stagione. Nello scorso campionato avevo Linetty-Praet, Bruno Fernandes-Alvarez, Schick-Muriel-Qualgiarella. Io ho 23 giocatori affidabili, di questo sono contento: poi in campo ne posso mettere solo undici".

Ugualmente cauto durante il suo intervento, poi, il tecnico dell'Atalanta Gasperini: "Per noi comincia un altro ciclo di partite importante, ma dobbiamo pensare a una gara per volta. La Samp, a parte l'ultima gara con l'Udinese, è partita bene in campionato e il campo di Genova è sempre difficile. Nelle prossime giornate affronteremo squadre a cui siamo vicini in classifica e il nostro campionato passerà anche da queste partite". Importante, poi, il punto sul momento della rosa: "Ci eravamo lasciati con l'entusiasmo per la gara con la Juve e abbiamo voglia di riprendere. Dobbiamo ritrovare subito la giusta concentrazione perché è una partita importante per noi, che sentiamo molto".