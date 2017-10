Sampdoria - Crotone in diretta, LIVE Serie A 2017/18

Antonio Abate vi dà il benvenuto, appassionati lettori di Vavel Italia, invitandovi a seguire insieme la diretta testuale di Sampdoria-Crotone, match valido per la nona giornata di Serie A TIM. Reduci da una rimonta clamorosa contro l'Atalanta, la Sampdoria di Marco Giampaolo vorrà bissare, superando un Crotone comunque in fase positiva e senza sconfitte da tre turni. Per contro, i calabresi cercheranno dunque di fare il colpo gobbo, allontanandosi sempre più dalla nervosa zona retrocessione.

Secondo le ultime notizie provenienti dalla Liguria, 4-3-1-2 dei titolarissimi, per la Sampdoria, con Giamapolo pronto ad affidarsi al tandem offensivo Quagliarella-Zapata. Dietro di lui, Gaston Ramirez, al centro di un positivo momento di forma. Davanti a Puggioni, in ballottaggio con Viviano, difesa a quattro composta da Bereszynski, Silvestre, Regini e Strinic. Completerebbe l'undici doriano, il mediano Torreira, affiancato dalle mezz'ali Barreto e Praet. Scalpita, comunque, Linetty.

Molte più incertezze, al contrario, per il Crotone di Davide Nicola, in cui dovrebbero essere Trotta e Budimir i riferimenti offensivi, anche se non è da escludere minutaggio per i giovani Simy e Nalini. In porta, Cordaz, protetto dai difensori centrali Ceccherini ed Ajeti. Ai lati, Sampirisi e Martella, con Pavlovic ai box ma pronto ad entrare in azione. A centrocampo, infine, Mandragora e Barberis, affiancati dai centrocampisti di fascia Rohden e Stoian.

Contrariamente a quanto si possa credere, la sfida tra Sampdoria e Crotone, a Marassi, ha sempre regalato sorprese, con i calabresi che non hanno mai fatto la parte della vittima sacrificale. La scorsa stagione, i rossoblu conquistarono un prezioso successo in terra ligure, con Falcinelli e Simy che annullarono l'iniziale rete di Schick. In Lega B, invece, il Crotone sbancò Marassi nel 2002, vittoria inutile che non aiutò i calabresi a salvarsi.

"Contro il Crotone non dovremo essere presuntuosi" ha affermato Giampaolo in conferenza stampa. "Dobbiamo sempre capire che ogni volta devi rimetterci la faccia, cancellare il quaderno che abbiamo scarabocchiato e riscrivere pagine nuove, questa è la grandezza di una squadra che vuole crescere. Dovremo pareggiare la loro stessa rabbia, giocare col loro stesso livello di determinazione. So cosa ci aspetta, conosco l'avversario, ai miei chiedo di essere bravi, rapidi e veloci nel capire che partita dobbiamo fare. Loro hanno idee chiare, rispettano le caratteristiche dei giocatori, hanno tenuto testa a squadre importanti, ecco perché la gara è difficile sotto il profilo tecnico-tattico. Sarà importante sia l'aspetto tecnico che mentale. Dobbiamo creare situazioni in grado di dare un'inerzia positiva alla partita".

Ugualmente cauto e determinato, poi, Davide Nicola, che durante il suo intervento ha tessuto le lodi dei prossimi avversari: "La Sampdoria è molto forte e può lottare per conquistare un posto in Europa League. Ha perso solo una gara e deve recuperarne una. Un avversario davvero difficile; ha un ottimo palleggio difensivo attraverso il quale cerca gli spazi per l’imbucata centrale degli attaccanti. Li abbiamo studiati, abbiamo guardato i video e stiamo provando e riprovando quello che dobbiamo fare. Il nostro pregio al momento non è quello di adattarci all’avversario per non farlo giocare, ma di continuare a proporre ed fare le nostre giocate adattandoci agli avversari. In una singola partita può accadere di tutto e cercheremo di creare loro problemi".