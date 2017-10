Sampdoria, Giampaolo in conferenza: "Possiamo scrivere la storia" - sampdoria

Marco Giampaolo ha appena concluso la conferenza stampa in vista del match di domani pomeriggio contro il Chievo Verona. Andiamo a sentire le sue parole!

Il tecnico della Sampdoria ha proprio iniziato parlando dei clivensi allenati da Maran: "La posta in palio è altissima: c’è da consolidare la classifica, restare lì subito dopo le grandi, la lotta coinvolge diverse squadre incluso il Chievo. Del Chievo ho visto quattro partite, è una squadra che ci somiglia. A differenza nostra calcolano un po’ di più, gestiscono i momenti della partita, noi invece non li gestiamo. Ci somigliamo, nelle linee di gioco, nel modo di difendere. È un avversario ostico, è una squadra contro cui è difficile giocare, è una squadra esperta, sa gestire la sofferenza della partita. Il Chievo per valori generali è allo stesso nostro livello tecnico, davanti hanno giocatori forti: Pellissier, Meggiorini, Birsa, Inglese. A metà campo è una squadra esperta: è una partita alla pari. La classifica oggi dice questo, seppur noi dobbiamo ancora giocare una gara. Ha un buono score fuori casa. Ha un allenatore che ha saputo costruire una squadra solida".

Ma la Sampdoria viene dalla sconfitta di martedì sera contro l'Inter: "La Sampdoria ha sofferto la qualità dell’Inter, le loro accelerazioni. Avremmo dovuto mascherare le differenze tra noi e loro: sulla sinistra Murru sta crescendo, mi dà segnali di miglioramento rispetto a quando è arrivata. La partita non l’abbiamo persa per i singoli giocatori, ma perchè i nerazzurri ci sono stati superiori. Abbiamo analizzato quella partita: abbiamo giocato un quarto d’ora senza timori reverenziali, con personalità. Dopo il gol, fino alla fine del primo tempo li abbiamo subiti. L’Inter è riuscita a marcare le differenze anche perchè l’abbiamo incontrata nel suo momento migliore. Molto positiva è stata la reazione della squadra, hanno sempre avuto il piglio di chi non molla mai, di chi va a raschiare il fondo del barile, di chi non depone mai le armi a cuor leggero. Anche in questo caso l’abbiamo dimostrato, ora l’archiviamo perchè la prossima è ancora più complicata".

In chiusura: "Possiamo scrivere un paragrafo nella gloriosa storia della Sampdoria andando a vincere cinque gare consecutive tra le mura del Ferraris. Ma queste sono cose che fanno piacere a fine partita, la gara sarà importante per altri aspetti: sarà difficile perchè il nostro avversario è storicamente ostico e rognoso, è una partita sicuramente complicata".

[sampdoria]