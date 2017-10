Chievo, Maran presenta la sfida alla Sampdoria

Chievo, l'allenatore Rolando Maran

L'infrasettimanale è stato indigesto per il Chievo che ha subìto una pesante sconfitta interna per mano del Milan. Tre giorni dopo, l'allenatore dei clivensi Rolando Maran si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida di Genova in casa della Sampdoria, ma si è soffermato anche sulla debacle patita contro i rossoneri: "Non abbiamo interpretato bene la gara e quindi abbiamo meritato di perdere. Spiace perchè subire una ripassata di quelle proporzioni è sempre deleterio per il morale dei ragazzi, ma tutto sommato co siamo ripresi ed abbiamo preparato bene la gara di domani".

Chievo all'esame Samp, una sfida sulla carta difficile anche perchè i liguri fino ad ora hanno sempre vinto dinnanzi al proprio pubblico: "Non dobbiamo perdere la bussola come fatto mercoledí. Loro sono una buona squadra, hanno giocatori e con il loro palleggio cercheranno di farci venire fuori. Abbiam provato varie cose in questi giorni, mi sento che possiamo fare bene. Meglio fuori casa che in casa? Beh vuol dire che non abbiamo timori quando siamo in trasferta, abbiamo carattere, ció va trasmesso a priori, qualsiasi sia la categoria di appartenenza".

Sui singoli, l'attenzione si sposta dapprima su Meggiorini, poi su Tomovic e Castro: "Meggiorini si sta allenando bene, gli manca il ritmo partita. Presto scenderá in campo e testerà a che punto è con il lavoro. Voi dite che Castro è un pó annacquato nelle ultime due o tre giornate ma io non sono per nulla d'accordo. Ha sempre fatto il suo dovere, chiaro che ogni tanto una battuta a vuoto capita ma sono contento del suo rendimento. Non abbiamo fuoriclasse nella nostra rosa, è importante che ognuno faccia il suo con professionalitá. Dubbio terzini? Cacciatore giocherá, valuterò domani lo stato di forma di Gobbi, ho anche Tomovic che mi offre garanzie a riguardo".