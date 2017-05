Serie A, le formazioni ufficiali di Torino - Sampdoria

twitter.com

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Atalanta - Juventus, la Serie A torna in campo questa sera con il 2° anticipo di questa 34^ giornata di campionato di Serie A 2016/2017, ovvero Torino -Sampdoria. Allo stadio "Grande Torino" si gioca per onore e divertimento, ma è un match che, come detto, promette gol: entrambe le squadre sono difatto fuori dalla corsa per le competizioni europeee, ma sono entrambe salve. Il bilancio dei precedenti è leggermente in favore dei granata, che hanno vinto 34 gare contro le 29 dei blucerchiati, 36 invece i pareggi. Gli uomini di Mihajlovic dovranno essere bravi a non farsi distrarre dalla prossima partita, ovvero il derby contro la Juventus. Ma andiamo a leggere le scelte dei due tecnici:

TORINO (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Rossettini, Carlao, Avelar; Acquah, Baselli; Falque, Ljajic, Boyé; Belotti. A disp. Padelli, Cucchietti, Molinaro, Moretti, Castan, Barreca, Lukic, Valdifiori, Gustafson, Obi, Iturbe, Maxi Lopez. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Fernandes; Schick, Quagliarella. A disp. Falcone, Krapicas, Pavlovic, Dodò, Simic, Tomic, Tessiore, Djuricic, Alvarez, Cigarini, Budimir, Balde. All. Giampaolo.