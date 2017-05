Torino - Verso il derby: conferme per il 4-2-3-1, ritorna Moretti

Emiliano Moretti con la maglia del Torino | Toronews.net

Il derby della Mole è in arrivo, domani alle 20.45 allo Juventus Stadium si sfideranno bianconeri e granata. Classifica differente, molto differente, così come lo sono gli obiettivi di fine stagione delle due squadra, incomparabili. La Juventus affronta questa gara per rinforzare ulteriormente il già largo vantaggio di punti sulla Roma seconda in classifica -al momento sono 9- e ha sicuramente la testa già al ritorno di Champions contro il Monaco (0-2 allo Stade Louis con doppietta di Higuain). Il Torino invece è salvo già da tempo e non può più puntare ad un posto in Europa League, dunque non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma è chiaro che tenterà di onorarlo al meglio.

E poi si sa i derby non sono mai partite qualsiasi -se qualcuno dovesse avere dei dubbi, basta leggere qualche notizia o guardare cosa è successo dentro e fuori dal campo dopo Inter-Milan e Roma-Lazio- e la stracittadina di Torino non fa eccezione, quindi pronti a vedere succedere di tutto in campo. Il risultato non è scontato, nel calcio non lo è mai, in questi casi ancor di meno.

Nel frattempo Cairo dà qualche buona notizia ai tifosi granata: Belotti è blindato almeno per un altro anno, il Patron torinese vuole tenerlo per sè ancora per un'altra stagione (verità o strategia di mercato?). Inoltre si è già alla ricerca del sostituto di Hart, destinato a tornare in Inghilterra al City. I nomi sono due: Viviano e Tatarusanu. Mentre il sostituto di Padelli -anche lui via a fine anno- è stato già trovato in Milinkovic-Savic, fratello di Sergej, centrocampista in forza alla Lazio che sta vivendo l'anno della consacrazione

PROBABILE FORMAZIONE - Come già detto, Mihajlovic ripropone il 4-2-3-1 che recentemente ha fruttato punti e belle prestazioni, nove nelle ultime cinque partite, senza neanche una sconfitta. In porta a difendere i pali c'è Joe Hart -si pensava ad una possibile staffetta con Padelli nel finale di stagione, ma a quanto pare erano solo voci-. In difesa ritorna Moretti al centro assieme a Rossettini, si accomoda dunque in panchina il brasiliano Carlao, acquisto di Gennaio. Sulla sinistra lotta a tre fra Avelar, Molinaro e Barreca, dove dovrebbe spuntarla nuovamente l'ex Cagliari, che da quando è tornato ha preso la maglia al giovane italiano, nonostante l'ottima stagione di quest'ultimo. A destra invece Zappacosta ha la sicurezza del posto da titolare visto che De Silvestri è nuovamente fuori per infortunio. Centrocampo a due con Acquah che affianca Baselli. Recuperato Benassi, che però parte dalla panchina. In caso di 4-3-3 via libera per Valdifiori a discapito di Boyé. L'argentino favorito su Iturbe nel completare il trio alle spalle di Belotti, che dunque dovrebbe comporsi così da destra a sinistra: Iago Falquè, Ljajic, Boyé.