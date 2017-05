Toro fra campo e mercato: incontro col Milan, si parla di Belotti?

Ljajic festeggia il suo gol più recente, segnato alla Juventus. | eurosport.com

Al Torino non resta altro che onorare il finale di stagione - magari già pensando all'anno prossimo. I granata, superato con orgoglio l'ultimo scoglio stagionale del derby con un pareggio allo Stadium per 1-1, si preparano ad un altro big match nel prossimo matchday, dove sfideranno il Napoli. Dunque oggi Sinisa Mihajlovic, allenatore della squadra, ha adunato i suoi per una regolare sessione di allenamenti.

La sessione odierna è stata divisa in due parti: la prima ha visto i calciatori lavorare sull'aspetto atletico, la seconda invece è stata focalizzata sull'aspetto tecnico-tattico, probabilmente in vista della prossima giornata di Serie A. Buone notizie per l'allenatore ex Milan - attenzione ai colori rossoneri, ne parliamo più avanti - che ha rivisto in azione Carlao, il quale aveva destato preoccupazione lasciando anzitempo il rettangolo verde ieri. Carichi di lavoro specifici ma assieme al resto del gruppo per Baselli e De Silvestri; ancora personalizzato per Moretti, che rischia il forfait nel prossimo turno. Domani ci sarà un'altra sessione di fatica per i tesserati torinisti, nel pomeriggio ed a porte chiuse.

Altra notizia importante per i tifosi piemontesi l'ha riportata nel tardo pomeriggio Sky Sport, che ha segnalato un incontro fra il Direttore Sportivo del club, Gianluca Petrachi, e la dirigenza del Milan. E' possibile che, durante questo colloquio, gli esponenti del club abbiano parlato di diversi elementi in chiave mercato: ovviamente, il primo nome sognato dai supporters del Diavolo è stato quello di Belotti. Varie però le piste alternative: si va per ipotesi con i nomi di Zappacosta o Baselli; comunque, la gioventù italiana granata pare abbia destato parecchio interesse da parte della nuova dirigenza cinese. Non si esclude anche una pista alternativa in questo senso: sono diversi i giocatori in esubero da Milano e ci sarebbero alcuni profili che potrebbero interessare e non poco. Ne sentiremo riparlare in futuro; per adesso, si aspettano nuove notizie, fra campo e mercato, per il futuro del Toro.