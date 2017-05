Torino-Sassuolo, parola allo spettacolo

Fonte immagine: Il Resto del Carlino

L'ultima di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Sassuolo va in scena all'Olimpico Grande Torino, nella trentottesima e conclusiva giornata di Serie A. Una partita inutile ai fini della classifica, ma non per questa ragione meno interessante: in campo il Torino può contare su un potenziale offensivo di alta qualità, con Belotti su tutti, atteso al confronto diretto con l'altro talentissimo italiano Berardi. Attacchi potenti, difese di ferro, lo spettacolo dovrebbe essere assicurato.

Il condizionale è comunque d'obbligo, perché l'andata è terminata con le reti inviolate. In generale, i precedenti sono in totale equilibrio, con due vittorie a testa e tre pareggi complessivi. Equilibrio massimo, ma non a Torino: in Piemonte infatti gli emiliani sono riusciti a vincere per ben due volte, rimediando anche una sconfitta.

Qui Torino

Sinisa Mihajlovic ha già svelato le proprie scelte in conferenza stampa, non ci dovrebbero essere sorprese dell'ultimo minuto. Gli assenti sono lo squalificato Ljajic e l'acciaccato Zappacosta. Tra i pali si posiziona come sempre Joe Hart, davanti a lui difesa a quattro con De Silvestri e Barreca sulle corsie, Rossettini e Moretti al centro. Valdifiori ritroverà posto in cabina di regia, mentre Acquah e Baselli lavoreranno ai suoi fianchi. Davanti il tridente composto da Iago Falqué, Belotti e Boyé.

Le scelte di Mihajlovic

Qui Sassuolo

Dubbi per Eusebio Di Francesco tra difesa e centrocampo, mentre l'attacco sembra ben definito e sarà composto nuovamente da Iemmello al centro, Berardi a destra e da Politano a sinistra. In mezzo recuperano Mazzitelli e Pellegrini, i quali cercano spazio provando a scalzare il trio formato da Sensi, Magnanelli e Missiroli. Dietro certi di correre sulle fasce Peluso e Lirola, mentre Antei e Letschert insidiano Cannavaro e Acerbi. In porta Pegolo, fuori per influenza Consigli.

L'undici di Di Francesco

Arbitro della sfida Antonio Rapuano, alla prima in Serie A della sua carriera. Calcio d'inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.