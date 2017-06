Torino: piacciono Falcinelli e Ferrari, pronti due rinnovi

Source photo: corrieredellosport.it

Il Torino già lavora per la prossima stagione, con Urbano Cairo pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Primo obiettivo dei granata, il rinnovo di Davide Zappacosta, ex Avellino diventato ormai punto fermo della fascia destra. Con un contratto che scade nel 2019, il terzino è molto apprezzato nella capitale piemontese, motivo che spingerebbe Cairo ad allungarne la permanenza fino al 2022. Le parti, molto vicine, si incontreranno nei prossimi giorni. Intesa di massima, poi, anche per il rinnovo di Daniele Baselli, a cui è stato proposto un contratto simile, per lunghezza, a quello del compagno. Ancora tutto fermo, invece, per Andrea Belotti, che sarà sicuramente un pezzo pregiato del mercato estivo.

In ottica acquisti, la società torinese ha messo gli occhi su Gianmarco Ferrari, di proprietà del Sassuolo ma in evidenza con la maglia del Crotone. Reduce da un'ottima annata calcistica, il difensore rinforzerebbe il martoriato reparto arretrato di Mihajlovic, che quest'anno ha mostrato più di una pecca. Sempre pescando dai neroverdi, il Torino ha sondato il terreno per Diego Falcinelli, che proprio pochi giorni fa ha dato l'addio al Crotone, dopo un anno stellare conclusosi con la salvezza. Difficile che il Sassuolo si privi del suo bomber ritrovato, anche se i granata ci proveranno fino alla fine.