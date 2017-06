Torino, si avvicina Sirigu per la porta. Proposto un triennale a Paletta

Salvatore Sirigu, zimbio.com

Il Torino e Petrachi sono al lavoro per cercare di concretizzare qualche operazione in entrata. In attesa di capire come si evolverà la situazione legata all'attacco, con la vicenda Belotti, Maxi Lopez in uscita e gli obiettivi Simeone e Duvan Zapata, la società granata lavora su un portiere e un difensore centrale. I profili preferiti sembrano essere chiari: Salvatore Sirigu e Gabriel Paletta.

L'ultima stagione Sirigu l'ha passata in prestito in giro per l'Europa, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Paris Saint Germain. I francesi sono coperti nel ruolo e Sirigu, nell'anno che porta al Mondiale, non ha intenzione di rimanere a guardare, rischiando così seriamente di uscire del tutto dal giro della Nazionale. Il Torino, dal canto suo, ha salutato Hart, rientrato al Manchester City dopo il prestito e come dichiarato dal presidente Cairo non si sono i margini per rivedere il portiere inglese in granata. Ecco che allora necessità ed esigenze di Petrachi e di Sirigu potrebbero trovare un naturale punto di incontro. L'ingaggio del portiere è alto e il Toro non può pensare di investire sia per il cartellino che per lo stipendio di Sirigu. Per questo il portiere starebbe lavorando alla rescissione con i francesi, in modo da essere libero di firmare con il Torino senza esborsi per il cartellino. Le parti sembrano essere vicine all'accordo e presto Sirigu potrebbe essere il nuovo portiere del Torino.

Ci vorrà forse un pochino più di pazienza, invece, per Gabriel Paletta. Il Milan ha già comunicato al centrale l'intenzione di non proporgli il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Paletta inizierà il ritiro con i rossoneri il 4 luglio, ma sembra difficile immaginare di vederlo a Milanello all'inizio del campionato. Diverse le squadre che si sono interessate a lui, giocatore d'esperienza, anche se i cartellini rossi nella scorsa stagione potrebbero in qualche modo pesare sulla sua valutazione a livello caratteriale. Il Torino, però, sembra essere deciso ad arrivare a lui e anche Paletta sembrerebbe gradire la destinazione. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti fra Petrachi e l'agente di Paletta. Dal Torino è arrivata la proposta di un contratto di tre anni, utile anche a spalmare l'ingaggio da circa 2 milioni di euro di Paletta. Si può arrivare ad un accordo anche con il Milan senza grossi problemi, ma come detto potrebbe servire ancora qualche giorno.