UFFICIALE: Torino, preso Sirigu

Era nell'aria, ora ha assunto anche i crismi dell'ufficialità. Il Torino ha un nuovo portiere, ed ha prevelato a titolo definitivo Salvatore Sirigu dal Paris Saint-Germain. Contestualmente il club parigino ha confermato di aver trovato un accordo con il portiere italiano per la rescissione del suo attuale contratto consentendo al Torino di acquistarlo a costo zero. Ancora una volta, dunque, dopo l'affare Joe Hart della scorsa estete, la dirigenza granata porta a compimento un vero e proprio affare low cost.

Subito dopo la chiusura della trattativa, il portiere ha espresso tutta la sua gioia per essere diventato un nuovo giocatore granata: "Sono molto felice di far parte di questa società, una delle più importanti d'Italia. Ho scelto il Toro perchè mi ha voluto fortemente, mi ha corteggiato a lungo, e poi perchè da anni porta avanti un progetto concreto, in netta crescita. Il club e il Presidente mi hanno fatto sentire importante e li ringrazio per questo. Hanno dimostrato tanta fiducia nella mia persona. Sono onorato di far parte di una società che ha una storia unica, darò il massimo".

Salvatore Sirigu con il patron Cairo mentre appone la firma sul contratto. Fonte: Twitter

Anche il Presidente Urbano Cairo ha detto la sua riguardo all'acquisto di Sirigu: "E' un portiere di caratura internazionale, con una notevole esperienza nelle competizioni europee e mondiali ed un invidiabile palmares. Con il Paris Saint-Germain ha vinto 4 campionati, 3 Supercoppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 2 Coppe di Francia, laureandosi altresì miglior portiere della Ligue 1 per due stagioni consecutive e collezionando 30 presenze in Champions League. Queste prestazioni gli son valse anche la chiamata in Nazionale, partecipando ai Mondiali del 2014 ed agli Europei dello scorso anno. Ha 30 anni, è nel pieno della maturità, e sarà utile per la prosecuzione del nostro progetto". Infine, il patron accoglie il suo nuovo tesserato con un caloroso "Benvenuto, ben arrivato a Torino, e sempre Forza Toro!"