Fiorentina e Torino a lavoro per Simeone: si profila un duello di mercato per il 'Cholito'

Giovanni Simeone, in doppia cifra alla sua prima stagione in Serie A. Fonte foto: Getty Images Europe.

Il valzer delle punte a cui potrebbe dare il via Gianluca Lapadula, dovrebbe scatenare un vero e proprio terremoto tra i vari club di Serie A, molti dei quali intenzionati a sostituire il loro stoccatore principe per affidarsi ad un nuovo ariete.

Partendo dal movimento in direzione Genova di Lapadula - ballano circa tre milioni tra la domanda del Milan 15, e l'offerta del Grifone 12 milioni bonus compresi - il mercato delle punte è destinato ad infiammarsi. In attesa di capire quale sarà il destino di Falcinelli, Pavoletti e Duvan Zapata, sembra certa la permanenza al Torino di Belotti così come quella a Roma dei vari Dzeko e Immobile. Chi è tutt'altro certo di restare a Firenze è Nikola Kalinic che la scorsa settimana ha inviato i suoi agenti a Milano per prendere contatto con l'universo Milan.

Nel caso in cui il croato dovesse fare le valige, ecco che la Fiorentina potrebbe gettarsi a capofitto verso il Cholito Simeone, trattato e con insistenza anche dal Torino.

Simeone jr, conteso tra Fiorentina e Torino. Fonte foto: Getty Images Europe.

Il Club del Presidente Cairo, ha intenzione di regalare ai tifosi un colpo importante, e a Belotti un partner di spessore per tentare un nuovo assalto alla classifica cannonieri. Con la benedizione di Mihajlovic, grande amico di Simeone Senior ed estimatore di Simeone Jr, la trattativa potrebbe subire un'accelerata, ma solo quando Lapadula sarà un calciatore del Genoa.

Il Toro infatti ha mostrato un interesse concreto verso Simeone, arrivando ad offrire 15 milioni più bonus per il cartellino del classe 1995. Un investimento importante che diverrebbe il più esoso da quando c'è Cairo a dirigere la società. Come sappiamo però, il Genoa è attualmente concentrato su Lapadula e la definizione degli affari Pellegri - Salcedo con l'Inter; una volta completate queste operazioni, le attenzioni passeranno al Torino, desideroso di chiudere il prima possibile per evitare l'inserimento della Fiorentina. Se dovesse partire Kalinic infatti, la Viola sarebbe in vantaggio nella corsa al Cholito, dato il gradimento - un pizzico maggiore - riscontrato dal calciatore.

Ad ogni modo, le alternative per entrambe sono più che valide. Tra tutte, Zapata e Pavoletti (che lascerà certamente Napoli) o il richiestissimo Falcinelli (anch'egli ai ferri corti col Sassuolo) sembrano essere nomi graditi dalle due dirigenze, comunque concentrate verso il nome di Simeone. Ecco che allora, tra Fiorentina e Torino potrebbe scatenarsi un duello di mercato in cui a spuntarla sarà di certo il maggior offerente. Preziosi è già pronto ad annunciare la plusvalenza...