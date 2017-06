Milan, chiesto Benassi al Torino

La Stampa

L'asse Milano-Torino, sponda granata, non si ferma. In un mercato dove il Milan sembra essere molto attivo, alcune trattative paiono essere temporaneamente bloccate, come quella per il gallo Belotti. L'attaccante, infatti, ha ricevuto numerose offerte, non solo in Italia, e la dirigenza rossonera ha abbandonato al momento la pista per il bomber italiano. Il Milan sta cercando non solo un forte centravanti ma anche un buon centrocampista. Con l'affare Biglia in stallo, Fassone e Mirabelli hanno messo gli occhi sul mediano, capitano della Nazionale Under 21, Marco Benassi. Giovane e di grande prospettiva, Benassi ha giocato nell'Inter e nel Livorno e sarebbe un ottimo innesto per i rossoneri; abile in entrambi le fasi, Benassi potrebbe dare solidità e qualità al centrocampo.

E' ovvio che il Torino non voglia lasciarlo al diavolo per pochi spiccioli, ne liberarsene a cuor leggero: i granata chiedono 20 milioni di euro ma il Milan non vuole spendere una cifra del genere e si affida perciò alla contropartita, Juraj Kucka. Lo slovacco, nonostante attragga il Torino, percepisce 2,5 milioni di euro all'anno, cifra troppo esosa per il club di Via Arcivescovado, che potrebbe convincerlo con la lunghezza del contratto ad accettare uno stipendio più basso. Al Torino, un centrocampista come Kucka farebbe sicuramente comodo, il giocatore ha esperienza internazionale e potrebbe dare sostanza al centrocampo granata. Il Milan lo valuta 7 milioni di euro.

Non solo Kucka, piacciono molto altri due giocatori. M'Baye Niang è una vecchia fiamma del ds del Toro Gianluca Petrachi, che in passato voleva portarlo in Piemonte tramite un prestito con diritto di riscatto, non accettato dai rossoneri. Ora che Niang ha rifiutato un'offerta dell'Everton, potrebbe rientrare nella trattativa con Benassi come contropartita. Siniša Mihajlović, poi, segue da vicino anche Gabriel Paletta, difensore argentino naturalizzato italiano in uscita dal club rossonero. Il Torino sembra aver pronto un triennale da 1 milione a stagione per il difensore ex Parma.