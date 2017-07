Torino - UFFICIALE: Baselli rinnova fino al 2022

Daniele Baselli. Fonte:http://torinofc.it

È vero che rinforzare la rosa attraverso acquisti importanti è fondamentale, ma lo è altrettanto riuscire a trattenere i giocatori più forti in rosa. Il Torino ha tanti giocatori richiesti sul mercato. Uno di questi era Daniele Baselli, perno del centrocampo di Mihajlovic e titolare con Acquah e Benassi. Su di lui, a fine stagione, ci sono stati vari sondaggi di top club, come Milan e Lazio, ma Cairo vuole creare una formazione per poter portare i granata in alto e l'ex Atalanta fa parte di quegli elementi che sono considerati imprescindibili. Ecco quindi che sono subito partite le chiamate per il rinnovo di contratto e ora è ufficiale, Baselli firma fino al 2022 e viene blindato dal Toro, che così riesce a toglierlo dal mercato.

Sin da subito Mihajlovic capisce che Baselli, arrivato per ben 6 milioni dall'Atalanta nel 2015, può essere l'uomo ideale per far girare il suo tridente d'attacco. Molto più di Valdifiori, regista classico arrivato dopo una trattativa molto lunga con il Napoli, ma messo in disparte proprio dal giovane di Manerbio, molto più mobile e rapido per il 4-3-3 sinisiano. Daniele era già un punto fermo nel 3-5-2 di Ventura e con Mihajlovic conferma la sua importanza e il suo buon rendimento, giocando 37 partite, anche se il tecnico serbo più di una volta ha dichiarato di aspettarsi anche grossi miglioramenti da parte sua, perchè il talento c'è e in futuro nulla gli proibisce di sognare la Nazionale. Ora il rinnovo fino al 2022 in maglia granata, per costruire una continuità e una squadra che possa ambire a riportare il Torino in Europa.

Ecco il comunicato ufficiale da parte del Torino Football Club: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Daniele Baselli fino al 30 giugno 2022."